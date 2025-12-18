壽險業者將年底稅前盈餘提存30% 12月恐獲利雪崩下滑、驚人虧損
因應今年上半年金融市場波動，金管會祭出暫行措施影響，若適用責任準備金計提基礎調整措施暫行措施，應強制增提外匯價格變動準備金，應將今年底稅前盈餘的30％提存外匯價格變動準備金。金融圈人士認為，預計相關壽險公司今年12月獲利恐雪崩下滑，波動劇烈，甚至出現驚人虧損。
金管會保險局主任秘書古坤榮16日指出，適用暫行措施共12家壽險公司，因各公司對其財務報告影響有所不同，應自行判斷影響情形，也要依據相關證券法令規定，對投資人揭露說明。
壽險業者分析，12月自結數就會反應全年獲利，尤其是強制提存部分，「這個是當初申請時就知道的事了」，雖然知道獲利會難看，但當時為救匯損，也只能申請並且接受配套措施。
據悉，金管會核准的12家壽險公司當中，包含國泰、富邦、南山、新光、台新、元大、三商美邦、遠雄、第一金、台灣、凱基人壽等。
古坤榮表示，強制提存機制為強化公司經營體質的配套措施 ，壽險公司經其內部財務經營層面的評估，並依規定就稅前盈餘30％提存，但各公司對其財務報告的影響有所不同，應自行判斷影響情形並依據相關證券法令等規定，對投資人揭露說明。
另外，適用公司應於公告2025年度損益前，以自結稅前盈餘為基礎，就其30％計算外匯價格變動準備金應提存金額，如2025年的自結稅前盈餘與會計師查核金額有差異，將該差異金額於2026年度調整。
金管會要助攻壽險業轉骨，從「資產、負債、淨值」三面向改革，可能會端出牛肉，讓表現佳者可望在資本適足率（ICS）上獲得獎勵。保險局指出，這是一個長線的規劃，因此獎勵措施還在研擬中。
保險業明年將接軌新一代清償能力制度（TW-ICS），屆時保險資本標準（ICS）將取代現行保險資本適足率（RBC）制度，金管會已經於10月中旬公告ICS過渡性調適措施，其中，要申請過渡措施的壽險公司11月7日前要申請，金管會日前指出，共收到15家壽險公司送件申請過渡措施。金管會保險局主任秘書古坤榮16日指出，第一階段15家全數通過。
第二階段是金管會同意後，業者要在12月15日前，檢附經董事會通過的過渡措施申請報告。古坤榮說明，第一階段的15家壽險公司已全數送件，進入第二階段預計將在二個月內准駁，也就是農曆年前有機會准駁。（工商時報孫彬訓、魏喬怡）
※本文授權自工商時報，原文：金管會要求「這件事」 12月壽險業獲利恐雪崩下滑
