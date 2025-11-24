壽險業者首家！富邦人壽今起加入警政署165反詐騙系統平台

【記者許麗珍／台北報導】富邦人壽今(24日)起正式加入警政署165反詐騙系統平台，成為首家與警政機關合作導入該系統的壽險業者，加強科技防詐外，另推出「指定聯絡人」服務落實公平待客與高齡友善。

詐騙手法不斷翻新，金融機構成為防詐的重要前線，富邦人壽積極強化防詐機制，經過5個多月與警政署密切溝通配合，今起正式加入內政部警政署165反詐騙系統平台。

165反詐騙系統平台啟用即時連線後，凡客戶臨櫃辦理與金流相關業務，例如申請保單借款、解約等，可即時透過連線查詢機制，即時精準評估客戶是否為潛在詐騙受害人，一旦出現警示訊息，即刻加強關懷提問，關心客戶資金用途，對於疑似遭詐客戶，啟動警民合作阻詐機制，協助保全客戶資產，阻斷詐團金流，在詐騙發生前先行防堵，落實「防詐從源頭識詐做起」目標。

自113年起，富邦人壽全台客戶服務櫃檯，已成功阻詐保全客戶資產逾新台幣2700萬。此次，富邦人壽率先取得警政署合作機會，顯示富邦對防詐工作高度重視與行動。富邦人壽總經理陳世岳表示，透過公私協力機制，整合資源、共享資訊、強化宣導，能有效提升防詐意識與應變能力。

此外，陳世岳表示「指定聯絡人」服務呼應金管會防詐政策方向，「指定聯絡人」服務如同是為保單設定「緊急聯絡人」，當保戶為65歲(含)以上且保單有牽涉資金變動的三種重大決定，包括保單解約、部分提領、保單借款，將立即啟動通知。

富邦人壽表示，當保戶未滿65歲且辦理上述業務達一定金額時，也會啟動通知，讓防詐更全面。已成年保戶可隨時登入富邦人壽保戶會員專區申請，透過簡單操作步驟即可啟動服務，不受時間與地點限制；同時，也能在投保新契約、辦理保全變更或臨櫃服務時，一併完成約定。

