壽險業避險比率58％創新低 外匯準備金衝史上最高

截至今年10月底，壽險業「外匯價格變動準備金」的累積餘額為3845億元，寫下史上最高。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，今年10月的壽險業避險比率，史上首見跌破60%大關，僅58.55%，創有統計以來新低；另外，截至今年10月底，壽險業「外匯價格變動準備金」的累積餘額為3845億元，較2024年底增加1649億元，寫下史上最高。至於外價準備金要多少才充足？保險局官員直言，若以目前壽險業國外投資未避險部位估算，外價準備金至少達到上兆元，才算足夠。

金管會保險局今天公布保險業獲利情況。根據統計，保險業前10月稅前盈餘1678億元，較2024年同期減少1620億元，衰退49.1%。其中，「壽險業」稅前損益為1380億元，較去年同期減少1683億元，減幅54.9%；金管會保險局副局長蔡火炎表示，壽險業10月稅前損益464億元，主因為財務投資淨益增加，其中，股市資本利得是重要因素。

若就「產險業」來看，產險業稅前損益為298億元，較2024年同期增加63億元或26.8%。

其次，根據金管會統計，保險業淨值10月底為2兆9695億元，較去年同期增加2408億元或8.8%。其中，壽險業淨值為2兆8022億元，較去年同期增加2226億元或8.6%，一舉創下史上新高；產險業淨值為1673億元，較去年同期增加182億元或12.2%。

根據統計，今年10月的避險比率58.55%，不僅比上月減少，也是2020年以來最低水位；截至今年10月底，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為3845億元，較去年底增加1649億元，為史上最高金額。

保險局表示，今年10月底新臺幣兌美元匯率為相對於去年底升值幅度為6.61%，壽險業外匯價格變動準備金之累積餘額為3845億元，較去年底增加1649億元；另外，今年10月底壽險業涵蓋「兌換損益」、「避險損益」及「外匯價格準備淨變動」之影響合計數為6806億元，同期間，壽險業國外投資淨利益(包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動)為2372億元。

保險局指出，壽險業很大部位的資產是在海外，因此，必須花很多成本在避險，若從比重來看，避險比重高達八成以上；由於今年4、5月間，新台幣大幅升值，當時避險成本飆高，許多壽險避險比重也降到低點損失慘重，後來，執行外匯準備金暫行措施後，外價金水庫才又補滿。

官員強調，保險業銷售保單都屬於長期保單，希望可以降低過度避險的成本，讓業者有資源，厚實提存到外價準備金，來強化自身的資本。

