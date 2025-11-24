壽險業首發！富邦人壽加入警政署165反詐騙系統平臺 增指定聯絡人服務

詐騙手法不斷翻新，金融機構成為防詐的重要前線，富邦人壽秉持「以客為尊、守護為本」的理念，積極強化防詐機制，經過5個多月與警政署密切溝通配合於24日起正式加入內政部警政署165反詐騙系統平臺，成為壽險業首家與警政機關合作導入該系統的公司，加強科技防詐，攜手打造更安全的金融服務環境。此外，富邦人壽響應金管會高齡防詐政策，同步推出「指定聯絡人」服務，是落實公平待客與高齡友善的重要行動。

富邦人壽總經理陳世岳表示，致力成為守護社會安全與客戶財產之積極行動者，透過公私協力機制，整合資源、共享資訊、強化宣導，能有效提升防詐意識與應變能力，而「指定聯絡人」服務，亦呼應金管會防詐政策方向，富邦人壽積極響應，打造有溫度的防詐機制。

165反詐騙系統平臺啟用即時連線後，凡客戶臨櫃辦理與金流相關的業務（如：申請保單借款、解約等），可即時透過連線查詢機制，即時精準評估客戶是否為潛在詐騙受害人，一旦出現警示訊息，即刻加強關懷提問，關心客戶資金用途，對於疑似遭詐的客戶，啟動警民合作阻詐機制，協助保全客戶資產，阻斷詐團金流，在詐騙發生前先行防堵，落實「防詐從源頭識詐做起」的目標。

自2024年起，富邦人壽全台客戶服務櫃檯，已成功阻詐保全客戶資產逾新台幣2700萬。此次，富邦人壽率先取得警政署合作機會，顯示富邦對防詐工作高度重視與行動。未來將持續防詐教育與客戶宣導，強化防詐意識，打造更安全的金融服務環境。警政署對富邦人壽的主動作為表示肯定，指出壽險業的加入，將強化金流端的防詐偵測鏈結，提升金融防護力，期盼更多金融同業響應，共同打造全民反詐的堅實防線。

「指定聯絡人」服務，如同是為保單設定「緊急聯絡人」，當保戶為65歲(含)以上且保單有牽涉資金變動的三種重大決定：「第一、保單解約、第二、部分提領，第三，保單借款。」將立即啟動通知。此外，當保戶未滿65歲且辦理上述業務達一定金額時，也會啟動通知，讓防詐更全面。已成年保戶可隨時登入富邦人壽保戶會員專區申請，透過簡單操作步驟即可啟動服務，不受時間與地點限制；同時，也能在投保新契約、辦理保全變更或臨櫃服務時，一併完成約定。

富邦人壽致力於協助保戶守護財產安全，「指定聯絡人」服務，讓家人的提醒與關心成為最有溫度的防線。此外，臨櫃關懷更是防制詐騙的重要防線，富邦人壽櫃檯服務人員對臨櫃客戶申辦借款、解約或提領時，主動積極關懷提問，辦件過程關心對談，再三確認資金的交易目的、陪同申辦者的身份與客戶的關係等因子，進行確認、辨識是否異常等等。富邦人壽持續優化防詐機制與服務流程，打造更安全、更貼心的金融環境，為保戶築起一道堅實的防詐網。

