壽險業2025年底外價金飆新高 避險比率降至50%新低

（中央社記者蘇思云台北27日電）金管會統計顯示，壽險業2025年底外匯價格變動準備金達新台幣6137億元，創下歷史新高，整體避險比率在2025年底已降到50.53%新低。金管會官員說明，業者提存較多外匯價格變動準備金，因此調整避險策略。

金管會今天公布2025年12月保險業損益、淨值，以及兌換損益與避險情形。

金管會統計顯示，保險業2025年全年稅前盈餘1937億元，其中壽險業稅前盈餘1569億元，年減1586億元或50.3%。金管會保險局副局長蔡火炎指出，主要是因為業務承保利益增加2986億元，財務投資利益減少4493億元，營業費用增加43億元所致。

廣告 廣告

壽險業去年12月單月虧損232億元，是2025年來第3度單月虧損。蔡火炎指出，主要因13家壽險申請適用暫行措施，必須提存2025年全年稅前盈餘的3成到外匯價格變動準備金，合計共提存約823.37億元，影響單月獲利轉呈虧損。

整體來看，壽險業2025年全年避險工具換匯成本合計達2922億元，較2024年的3851億元，大減近千億。

如果完全不避險下，蔡火炎說明，壽險業去年12月兌換損益為263億元，由於整體壽險業12月避險比率50.23%，12月避險工具損益為負241億元，12月避險工具換匯成本僅186億元，跟11月持平。

新台幣12月貶值0.1%，不過因部分壽險需提存稅前盈餘3成，蔡火炎指出，外匯價格變動準備金餘額增加1000億元至6137億元，創下史上新高，合計壽險業整體12月淨匯兌損失為1164億元。

根據統計，壽險業2024年底國外投資金額23兆元，扣除外幣保單後的曝險金額為15.6兆元，2024年底避險比率為66.39%；2025年底國外投資金額22.8兆元，扣除外幣保單後的曝險金額為15.4兆元，2025年底避險比率為50.23%。

媒體關注避險比率從2024年底66.39%降至2025年底的50.23%，蔡火炎指出，每家公司避險策略不同，主要著眼避險工具成本，減少部位應為無本金交割遠期外匯（NDF）。以2025年底外匯避險部位來看，換匯（CS）工具約占逾7成，無本金交割遠期外匯（NDF）低於3成，約在25%到30%間。

外界關注避險比率大減，是否跟金管會去年底預告的壽險會計匯率新制有關，蔡火炎說，壽險業2025年外匯價格變動準備金增加很多，年增3941億元，增加避險操作彈性，因此也調整避險部位。（編輯：張均懋）1150127