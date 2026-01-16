壽險業2025年新契約保費重返兆元 創4年新高

（中央社記者蘇思云台北16日電）壽險業2025年新契約保費重返兆元大關，創下2022年來新高。壽險公會指出，受惠美國聯準會（Fed）降息，加上擴大美元保單有助於平衡業者資產負債結構，帶動保單銷售，壽險業2025年含負債項下收入的新契約保費達新台幣1兆74.42億元，年增19.7%。

壽險公會今天發布最新統計，如果考慮保費收入與負債項下的收入，2025年壽險業保費收入為2兆6239.58億元，年增7.5%，其中，初年度保費為1兆74.42億元，年成長19.7%，續年度保費為1兆6165.16億元，年增1.1%。

若觀察2025年12月單月表現，12月新契約保費收入合計1021.46億元，創下2025年單月最高，不過年減0.2%。其中，12月傳統型保單新契約保費收入518.17億元，年減3%，投資型保單新契約保費收入503.29億元，年成長3%。

整體來看，壽險業2025年全年含負債項下收入的新契約保費為1兆74.42億元，年增19.7%。其中，2025年傳統型保單新契約保費收入為5840.49億元，年增16.5%。

壽險公會分析傳統型保單成長動能，主要有4點，一是美國聯準會（Fed）12月再度宣布降息1碼，美元保單宣告利率仍維持相對吸引水準，帶動美元利變型保險商品需求；二是因應高齡化趨勢，保險公司持續開發並推動具長期穩定收益特性的美元固定利率養老保險商品，提供民眾退休規劃與傳承需求。

三是配合壽險業接軌新一代清償能力制度，保險公司持續開發並推動合約服務邊際（CSM）較高的期繳型及保障型保險商品；四是擴大美元保單部位，有助壽險公司平衡資產負債結構，降低幣別錯配及匯率風險，也增加美元計價保險商品的銷售動能。

此外，2025年全年投資型保單新契約保費收入4233.93億元，年增24.4%。壽險公會指出，主要有2大因素，一是受到Fed降息影響，國際主要股市表現熱絡，帶動投資氛圍，投資型保單同步受惠；二是保險公司持續深化跟銀行與投信通路的合作。

展望2026年壽險業保險市場，保發中心預期，分紅商品持續熱賣，以及利變型壽險與投資型商品的需求增加情況下，2026年初年度保費收入成長率應落在0%到10%間，並推估2026年預期續年度保費成長率為2%到5%，合併初年度保費成長率預估，推測2026年總保費收入成長率在1%到7%。

所謂初年度保費是指保單「第一年」繳的錢，又稱為新契約保費，可視為保險公司的新生意，通常是衡量新業績的指標之一；續年度保費是指保單「第二年起」持續繳的錢，代表保險公司長期穩定的獲利來源。（編輯：張均懋）1150116