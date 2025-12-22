壽險業33兆國外踩雷 王世堅一招金留台灣

財經中心／廖珪如報導

近日在財委會，民進黨立法委員王世堅再次向財政部提醒，我國壽險業可運用資金高達33兆元，但其中竟有7成、約23兆元，長期投資在海外的債券與基金。這樣的配置，存在兩個大家都看得見的風險：戰爭風險與匯率風險。很不幸，這兩件事，我們這幾年都碰上了。俄烏戰爭影響了資產給付；今年四、五月，匯率在對美談判期間出現劇烈波動，對以出口為導向的台灣，絕不是好事。

王世堅在臉書寫下，他一直主張，這些來自國人保費的資金，應該有更高比例回到台灣，投資在台灣，參與國家建設。行政院長上任時提出，要打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，那如果我們要幫別人管錢，卻把自己 70% 的資金交給別人管理，這在邏輯上，說不太過去。他也肯定財政部近期確實開始推動，包括發行乙類公債、擴大促參案，但我要再提醒一點：公共建設的定義，不能太狹隘。

政府對公共建設不要總想著一把抓；BOT、ROT、BOO、OT，促參法、捷運聯合開發、商港、長照設施、社會住宅，這些廣義的公共建設，如何創造吸引壽險業資金投入的誘因？這幾天他也聽到不少壽險業者說得很坦白：「不是不回來，是不知道哪些項目可以回來投資。」

壽險資金回流 降低匯損

請政府正式列出正面清單，主動與業者對接，建立清楚、穩定的投資管道。尤其這些大型壽險公司，金額一動就是幾千億。就算分批回來，1%～2% 就是 2、3 千億，3%～5% 就超過 1 兆元。王世堅認為，如果能夠有節奏、有規劃地回流，一年挹注一兆多元在國內建設，對台灣是非常實質的幫助，也能把對匯率的衝擊降到最低。

