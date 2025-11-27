壽險海外投資恐致匯損 金管會估外價金須上兆元才安全

（中央社記者蘇思云台北27日電）壽險公會呼籲調整匯率會計制度，金管會今天表示，將做政策可行性研究，目前尚未有時間表，不過監理機關思維是，避險策略之一是要讓產業可以長期穩定經營，若花了避險成本，卻沒有完全對應到實際資產價值，可以思考是否值得，此外，金管會以目前壽險業國外投資未避險部位估算，外價金恐須達到新台幣上兆元，才算安全水位。

壽險業匯率會計制度是否調整，近期掀起正反論戰，外界關切金管會態度以及相關措施要求。

廣告 廣告

金管會保險局副局長蔡火炎表示，金管會的思維是以財報允當表達、產業永續發展作為出發點，希望避險策略符合壽險長期營運特性以及實質規避風險，以強化資本韌性，綜合整理外界意見後，會進行政策可行性研究，目前沒有時間表。

蔡火炎說明，壽險業銷售保單多是長年期保單，但國內金融市場沒有對應長期風險的避險工具，導致壽險業避險策略有所限制，無法有效解決長期性資產的匯兌風險。業者避險主要因應財報短期波動，可能因此過度避險，需支付高額的避險成本，但又沒有實質風險移轉效果，造成壽險業體質弱化，監理層面希望降低過度避險的成本，把降低的成本轉為提存至外匯價格變動準備金或轉列資本，透過自我保險與強化資本效果的方向研議。

至於改善幣別錯配部分，蔡火炎指出，金管會持續引導保險業資金投入公共建設與策略性產業，減少金融市場波動對保險業的影響，持續優化法規，透過跨部會擴大公共建設投資案源，持續推動壽險業轉型，強化資產負債管理，調整商品結構，目前也在研議壽險業改善幣別錯配與資產負債管理措施，以改善業者體質。

媒體質疑，既有制度運作多年，為何突然變成可能弱化業者體質的制度，未來省下的成本轉提存為外匯價格變動準備金，是否可能讓業者保險資本標準（ICS）數據都變好看。

蔡火炎表示，壽險業銷售保單（負債）多半是長年期，對應的投資也是長年期如20年、30年債券（資產），但目前主要避險工具如換匯（CS）或無本金交割遠期外匯（NDF）都是1年期的短期工具，業者現在避險的匯率不是未來資產換回來的匯率，導致花了避險成本，但沒有完全對應到資產期間，「這樣做究竟值不值得」。

台灣壽險業獨有的外匯價格變動準備金制度自2013年開始實施，蔡火炎指出，外價金的設置就是希望抵禦匯率變動，如果匯率不利變動產生時，可以從外價金去做沖抵，讓損益比較平穩，去年也修改規定提高外價金上限，目的希望業者累積足夠外價金，財務體質相對好，「水庫夠大，就有底氣進行自我保險」，公司也不用支出高昂避險成本。

蔡火炎說，目前壽險業10月底外匯價格變動準備金水位3845億元已創下歷史新高，但其實還不夠，若以相關規模估算，預計外價金要上兆元才是安全水位。（編輯：潘羿菁）1141127