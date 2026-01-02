壽險第4大誕生1／台新新光人壽正式併購 吳東亮憶父言：這不僅是一張保單，而是對每個家庭的承諾

台新新光金控董事長吳東亮帶領台新新光金控王國啟動，暨投信合併後，今日兩邊人壽正式邁入新篇章。

開春第二天，台新新光金控贏來再起喜事。今（2日）台新新光金控（2887）子公司新光人壽與台新人壽正式合併，以台新人壽為存續公司，並同步更名為「新光人壽」。合併後後總資產規模突破4兆元，躍升台灣第4大壽險公司。

開春第一天上班，台新新光金控子公司新光人壽與台新人壽正式合併，以台新人壽為存續公司，並同步更名為「新光人壽」。位於台北車站正對面的新光大樓16樓，現場產官學研雲集，從前立法院長王金平、前臺大校長楊泮池到各銀行董座、總座紛紛出席。

合併後首日即召開董事會推選魏寶生擔任董事長、洪士琪為副董事長，並聘任黃敏義馬為總經理，幾乎一半人為原來人員。母公司台新新光金控董事長吳東亮明顯看得出一份興奮之情，上台致詞時，一度感性地回憶起父親吳火獅所言：「這並非只要賣一張保單，而是對於每個家庭的一份承諾。」

台新新光金控人壽正式合併，未來將整合投信、銀行等子公司資源發揮效益。

新光人壽董事長魏寶生表示: 「此次合併不只是兩家企業的結合，更是台灣保險業一次具有指標意義的整合與提升。新光人壽與台新人壽合併後淨值提升，面對變局攻守兼備。合併後CSMCSM（Contractual Service Margin，合約服務邊際）累積金額更將突破2,500億元，可望為公司貢獻穩定獲利。」

同時，台新人壽與新光人壽合併後總資產規模突破4兆元，躍升台灣第4大壽險公司。被董事長魏寶生形容為「陳年老酒」的總經理戴朝輝則表示，「整合雙方商品及發揮通路優勢，並強化與金控各子公司跨售綜效。」也符合朝體質健全的策略而行，

現場熱鬧非凡，台上鎂光燈不停，其中引人矚目的，莫過於吳東亮二兒子、進入董事會的「準接班人」吳昕豪；而未上台的大兒子吳昕威默默在底下為家人喝采，他坐在母親彭雪芬後方拍著照，低調與會。

吳東亮二兒子、進入董事會的「準接班人」吳昕豪成為焦點。

