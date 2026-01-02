壽險第4大誕生2／上線一天保單保費達百億元 台新新光人壽整併近260天過程揭祕！

躍升台灣第4大壽險業後，新「新光人壽」在投信合作後，希冀往「兆元投信」目標邁進。

新光人壽以傳統壽險、健康險、傷害險及投資型商品銷售見長，而台新人壽在投資型、利變型保單及分紅商品等也具深厚基礎，雙方各方擅長。不過上線一天時間，截至今（2日）中午保單金額「見門紅」達百億元以上。

不改一向的幽默，台新新光人壽正式合併記者會上，新光人壽董事長魏寶生上台致詞，足足準備了兩張A4滿滿的字語，他笑著多兩年前副董事長洪士琪找我來時，「沒有告訴我會有新新併，也沒有跟我說北士科輝達的事情，可是看見今天的合併，也看見未來我們要走的路。」他的妙語如珠引來現在一陣大笑。

新光人壽不僅是一塊招牌，也是對許多台灣家庭的一份承諾。

而更多人想知道整合，能夠發揮的效益為何？何以上線第一天保單就超過百億元？這要回溯到2025年4月17日。新光人壽總經理黃敏義表示，合併後員工超過1萬人，資產約4兆元。

「我們分成12個小組、開了1849個會議，最含難的是IT部門的整合，整合了1941個系統。昨（1日）同仁們都沒上班，到了今日中午一點BUG都沒出現。」他直言，截至今日中午保單金額達百億元以上。

百億「見門紅」不容易。資深執行副總經理戴朝輝不諱言，「百億創造來自各式保單，其他以利變型保單多一點。多了金控母公司加持，銀保通路是一個優勢加上萬人業務大軍也功不可沒。」

