壽險若改善資產負債幣別錯配 金管會擬祭獎勵措施

（中央社記者蘇思云台北15日電）金管會推動壽險業資產負債調整與管理，以強化業者體質。壽險業如果在資產面與負債面的幣別錯配與存續期間錯配上可以改善，等同利率與匯率風險可以下降，金管會規劃提供ICS獎勵措施，相關方案正請保發中心研究中。

保險業明年接軌新一代清償能力制度（TW-ICS），屆時保險資本標準（ICS）將取代現行保險風險資本額（RBC）制度。由於TW-ICS制度下，保險業的資產、負債都要用市價來做衡量，對市場波動將更敏感。

廣告 廣告

金管會12日舉行2025年壽險業負責人業務聯繫會議，會中提到將引導業者從資產、負債與淨值3大面向同步進行調整，以強化壽險業體質，並引導保險業加大國內公共建設與實體產業投資力道。

壽險業過去發行高利率的老保單，但隨著外在環境利率快速下降後，壽險業為解決利差損的問題，投資國外比例逐年增加，導致壽險業手上有不少新台幣保單（負債），但另一面卻大量投資海外標的（資產），帶來存續期間錯配以及幣別錯配等問題。

壽險業者告訴中央社，保險業明年接軌新制，方向上就是希望業界可以改善幣別錯配跟存續期間錯配的狀況，如果調整得好，等於利率風險與匯率風險都可下降，實務操作來看，業界幣別錯配比較嚴重、調整也需要時間，目前獎勵機制可能從ICS著手，但細部指標仍待定。

金管會對此說明，相關措施目前正請保發中心研究中，需等研究結果出來。（編輯：黃國倫）1141215