壽險資金打造健康生態系 國泰金李長庚提合作方向

（中央社記者蘇思云台北4日電）國泰金總經理李長庚今天表示，可善用壽險業資金，協助完善台灣的醫療照顧生態系；保險業直接投資住宿型長照機構仍是有點敏感的議題，或許可透過壽險投資硬體、專業長照機構提供服務的合作方式，找到共好方案。

金管會10月底透過解釋令，擴大保險業可投資的保險相關事業範圍，增加從事健檢中心、健康管理顧問、健康醫療大數據分析等服務，並跟保險業理賠、核保作業等結合的健康福祉事業。

保發中心今天舉辦「2026經濟與保險發展論壇」，李長庚參與圓桌座談，分享對金融保險業資金投入健康福祉事業的想法。

李長庚指出，壽險業一方面可以透過保險機制，提供民眾相關保障，另一方面可以透過投資醫療、長期照顧相關產業或各種合作方式，建構健康照顧生態系。觀察國外經驗，日本、美國、北歐國家也都有公私合作方式，降低長期照顧成本，提升照護品質。

他舉例，日本有公辦保險，民眾自40歲起就強制納保，身體機能開始退化，經醫生專家檢驗後，才可以使用這些設施，也因為有公辦保險基礎，日本長照機構具備較持續的財源，機構也蓬勃發展。台灣推動長照3.0，但相較之下，僅是滿足基本的需求。

李長庚指出，保險業要不要直接經營長照機構，已經討論多年，支持反對意見都有，但希望外界好好思考。按照國發會的推估，台灣老化速度非常快，應思考是否擁有足夠的照顧機構、服務品質，來滿足大多數人需求，「這是一個科學的問題，不是情緒的問題，也非感覺的問題。」

李長庚表示，是否開放保險業直接投資住宿型長照機構，在台灣是比較敏感的問題，有些團體認為萬萬不可，但應該可以找到共好的方案。例如，不一定是保險業直接經營相關照護機構，也可能透過保險業投資硬體，另外由專業長照機構提供服務的合作方式進行。

他指出，日本有很多長照機構是透過不動產投資信託（REITs）持有，若台灣相關條例通過，壽險也會是REITs主要投資人，有機會透過類似方式進行。

不過，李長庚認為，現行長照相關規定雖然立意良好，但「有些地方也卡卡」。其他國家可能1個醫護人員可以照顧20人，台灣是15人就必須配有1個醫護人員，若有些規定可增加彈性，應該有機會吸引更多人與產業資源投入。（編輯：楊蘭軒）1141204