壽險非長期保證利率改革 2動1不動

金管會推動壽險的非長期保證利率制度改革有譜。知情人士透露，金管會責成保發中心研議的改革輪廓已經明朗，主要重點有二，一是未來即使保戶買的保單屬於「非長期保證利率」，保費也不會變動，而是由保額及保價金進行彈性調整；二是非長期保證並不是「不保證」，保證期間至少仍有五年的水準。

目前壽險是十年、廿年的長天期保證給付利率，或終身保證，所謂的「高利保單」都是這種類型；據保發中心規畫，未來的保證期間將改為五至十年。

非長期保證利率制度上路後，將適用業者發行的新保單，已發行保單不溯及既往。保發中心仍會與壽險公會的產品小組討論其他細節，壽險公會也得提出新的「保單示範條款」，預計非長期保證利率制度最快明年上半年才會上路。

保發中心已蒐集美國、日本等國的相關資料，其中美國的壽險保單並未依循一定的利率水準，原本就可彈性調整，日本則是採「前高後低」、也就是「分段式」利率保證的方式。

知情人士透露，「非長期保證利率」最基本的架構原則已確定，在保費、保額和保價金等項目，若未來利率環境出現大轉變，符合壽險業者在合約和保戶約定可作調整的情境時，只會調整保額及保價金，不會變動保費。據了解，由於保戶對於保費的敏感度最高，包括定期定額的費用繳納若增加也會造成保戶不便，金管會和保發中心確定保費不會改變的改革架構，以免成為改革阻力。

舉例來說，小明買了一張廿年期的終身壽險，採年繳保費，這廿年的保費都不會改變，但可能會是前五年有保證利率百分之二點五，五年後若市場利率走低，以小明所繳的保費水準將使業者給到百分之二點五的給付利率會產生「利差損」時，業者不會向小明要更高的保費，而會對應降低小明的保額與保價金，而相關變動的情境與條件，會在定型化契約明訂。

壽險業者指出，未來非長期保證利率的制度改革方向，會類似目前的利變壽險。不同之處在於目前非利變壽險的一般壽險，只有固定不變的預定利率，而利變壽則有固定的利率與浮動的宣告利率兩種利率指標；但未來的非利變型壽險的一般型壽險，其預定利率將會直接採浮動利率機制，若市場利率好讓業者多賺，民眾就多領；若市場利率不佳，使業者的投資環境面臨大變動，投資報酬沒這麼高，民眾就少領。

在新制上路後，雖然民眾未來能拿到的保價金、保額不再是十年、廿年的長期保證，但仍會有五至十年的保證；此外，壽險業者不會因為缺乏變動機制而導致「入不敷出」時就會動輒停售。

