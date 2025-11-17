壽險龍頭玩轉點數經濟 總座：打造健康生態系 顧健康也賺「小確幸」

國泰人壽總經理劉上旗表示，保險的概念隨著壽命延長也有不同定義，保持好健康也能保險一環。（本刊資料照）

上週五《經濟學人》一文打得央行緊急應變出兩篇新聞稿，討論聲浪逐漸進入深水區的壽險業。而在今（17）日國泰人壽（以下簡稱：國壽）延續去年全新健康主張「讓健康有力於你」，承諾每年億元投資健康，明年將再度升級健康回饋機制。

今（17）日，國泰人壽總經理劉上旗率領一級主管，包括國泰金控資深副總經理孫至德、國泰人壽執行副總經理林昭廷國泰人壽資深副總經理吳俊宏出席年度重點活動「讓健康有力於你」，將點數經濟加入，企圖打造健康生活圈。

廣告 廣告

劉上旗表示，「保單應該是金融產業中持續期間最長的一個商品，它陪伴著保護一代 二代 三代，我們業務員也是一代、二代、三代，所以我們常常講它是最長期的約定。」

他解釋，所以我們一直希望讓我們的保護更健康，這是觸動我們的一個點。享受外溢保障的好處是一個沉默效益，從明年七月開始變成是一個外顯的點數經濟，透過高頻發點的方式觸動用戶去做健康行為；既然是一個平台，點數就能兌換成與健康相關的領域，包括飲食、心理諮商等。

「這就是生態系的概念，」他強調，同時也結合了我們整合了集團資源。其實很多子公司都在發點數，包括金控、銀行、人壽、產險、證券；我們在市場上應該是前段班的。在消費端可以換成體驗、服務等。希望製造一個良性循環。

他直言，當然以客戶來講的話，換的最多的當然是票券，以及咖啡、茶葉蛋之類，現在我們一些服務，像COVID的檢控規劃也蠻受歡迎。這也是一種生活中的小確幸。「一起把健康變成是我們的日常的新聞。」

國壽執行副理林昭廷進一步解釋，「把它變成點數了，就是希望越來越多人就engaged在這個生態圈的活動中。當然在我們的評估中，行銷費用會增加，但是那個數字是我們能夠承擔的。」其實不難發現，就是把金控開始一一整合旗下資源，打造生態系外，還將顧客圈在閉環中。

更多鏡週刊報導

潤泰集團總裁尹衍樑長女尹崇恩：扭曲的匯率有如歪斜的天秤 很多毛三到四的產業心驚膽跳

裕隆副董竟是詩人兼小說家 姚振祥斜槓書寫人生原因曝光

國際鋼價弱中帶穩 中鋼與義联跨集團整合產能突圍