夏于喬之父被控助吸金10億 夏世紘判刑2年4月確定將入獄

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

藝人夏于喬的父親夏世紘協助新加坡來台的富南斯集團在台發展，以每月16％保證獲利方式吸金10億餘元，經一、二審均判刑2年4月，最高法院今（5）日駁回夏世紘的上訴，判刑2年4月確定，並已通知檢方啟動防逃機制。

夏世紘是被控夏世紘與富南斯集團白偉宏、梁祐鈞、不詳姓名綽號「包子」等人 共同違反銀行法非法收受存款及違反多層次傳銷管理法，於民國105年底出借所經營的醫美事業辦公室予白偉宏、「包子」供召開小型說明會招攬投資人加入。

夏世紘並受白偉宏招攬成為富南斯集團大領導，成立夏爸團隊，以鑫紘公司作為向投資人說明富南斯集團投資方案之場所，遊說投資人加入，且鼓勵下線再招攬親朋好友前往鑫紘公司聽取夏世紘之說明。夏世紘亦遊說並搭載投資人前往聽取富南斯集團之說明會。

白偉宏另特別安排私人助理周佳慧服務夏世紘團隊之會員，提供夏世紘團隊成員相關服務。夏世紘招攬投資人而吸收資金共計新台幣1355 萬272元。富南斯集團自106年2月8日起至108年12月19日止，合計向不特定人吸收資金達10億8015萬9953元，於夏世紘參與期間，吸收資金數額為9億2263萬8,250元，達1億元以上。

歷審均認為，夏世紘擔任富南斯公司大領導，藉由保證可獲得優渥之利潤之方式作為手段，招攬不特定多數人投資富南斯集團所推商品，犯罪手段實值非難，且吸收資金之時間非短，本件受害之投資人數亦眾，對於國家之金融交易秩序管理及廣大投資人之權益，危害甚深，所為均應非難。判刑2年4月，夏世紘上訴三審遭駁回，全案確定。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

