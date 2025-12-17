夏于喬嫁大8歲導演尪6年！曬「超音波照」宣布懷孕

娛樂中心／李汶臻報導

41歲女星夏于喬2019年和大8歲的導演老公林書宇結婚，今（17）日在臉書發文稱，沒想到2025年末終於得到最大的獎了，震撼宣布懷孕喜訊並曬出超音波照。貼文曝光，吸引大批網友湧入圍觀。





41歲女星夏于喬2019年和大8歲的導演老公林書宇結婚。（圖／翻攝自臉書@夏于喬）





夏于喬因節目《型男大主廚》竄紅，9年主持生涯期間，二度入圍金鐘獎並在2011年奪下「綜合節目主持人獎」。她2017年之後閃辭主持棒、專心往演員之路發展，代表作包含《總舖師》、《粽邪》、《你的婚姻不是你的婚姻─梅莉》、《小雁與吳愛麗》等。

夏于喬宣布懷孕喜訊，感謝寶寶成為她2025年最棒的禮物。（圖／翻攝自臉書@夏于喬）





夏于喬與劉品言是20年的好閨密，兩人陪伴對方從少女走到女人。劉品言今（2025）年11月18日順利產女，日前才有感而發寫下自己升格人母的真實心境。如今，身為好閨密的夏于喬也宣布要當媽了。夏于喬17日在臉書公開給寶寶的一封信，「謝謝你來到我的身邊，謝謝你讓我開啟了新的旅程」，她也跟肚子裡的寶寶喊話：「雖然有很多未知與冒險，但這個新身分，我期待許久了，所以我會努力珍惜我們互相陪伴的每一刻」，並謝謝寶寶成為她2025年最棒的禮物，也謝謝所有美好的緣分與祝福。





夏于喬「超音波照」突上傳，結婚6年宣布懷孕了。（圖／翻攝自臉書@夏于喬）





對於自己懷孕的真實心境，夏于喬感性寫下：「現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是我，一個是要用餘生守護的你」。

