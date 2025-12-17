夏于喬嫁導演尪6年宣布懷孕！曬超音波照「年末最大獎」

夏于喬嫁導演尪宣布懷孕，曬超音波照「年末最大獎」。（圖／攝影中心攝、IG@chiaochiao_hsia）

女星夏于喬2019年與導演林書宇結婚，夫妻倆生活十分幸福，但隨著身邊親友陸續懷孕，兩人也常被關心生孩的進度，只是兩人坦露一直有在規劃，隨時準備好成為父母。如今，夏于喬突然在社群公布喜訊，開心直呼：「在2025年末終於得到最大的獎了！」

夏于喬17日在社群曬出2張照片，一張是她高舉金馬獎造型的存錢筒，並在獎座上寫下：「最佳準媽咪獎—夏于喬」，驚喜公開將當媽的好消息，直呼：「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了」，更興奮表示，「現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是我，一個是要用餘生守護的你」。

另一張照片則是寶寶的超音波照，只見畫面中胎兒的輪廓已相當明顯，隨後夏于喬感性寫卡片告白：「Dear baby，謝謝你來到我的身邊，謝謝你讓我開啟了新的旅程，雖然有很多未知與冒險，但這個新身分，我期待許久了，所以我會努力珍惜我們互相陪伴的每一刻，謝謝你成為2025年我最棒的禮物。謝謝所有美好的緣分與祝福。」

貼文曝光後，立刻引來大批親友、粉絲留言祝福，「一定是超級可愛健康的寶寶！恭喜你們」、「太棒了！一切平安、健康」、「妳一定會是最酷、最棒的媽咪」、「恭喜喬，明年生出可愛的馬寶寶」，就連剛當媽的劉品言也親自送上愛心的符號慶賀，老公林書宇則簡短說「滿心感恩」，表達心中的感謝。

此外，夏于喬透過經紀公司回應：「目前還是在工作拍戲，謝謝劇組的體諒，初期的確有些身體不適，但都還在身體可以接受的範圍，謝謝我的寶貝，讓我感受幸福大過於一切。」

