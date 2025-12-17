夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」

夏于喬曬超音波超，宣布有喜。（翻攝臉書）

演員夏于喬今（17）日在個人社群平台曬出超音波照片，宣布懷孕喜訊，「我在2025年末終於得到最大的獎了」，證實與導演丈夫林書宇將迎接家庭新成員。這對結婚6年的影壇夫妻檔，迎來他們期待已久的孩子。

夏于喬在發文中以手寫文字向孩子表達感謝，署名「By Mom」。她提到：「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了」，並表示對於即將開啟的「新旅程」和新的身份「期待許久」。

夏于喬P圖金馬獎座，宣告自己成為準媽咪。（翻攝臉書）

她形容孩子是「2025年我最棒的禮物」，並承諾將會努力珍惜與孩子互相陪伴的每一刻。

夏于喬與林書宇導演於2019年結婚，近年更以夫妻檔身份合作了口碑與成績兼具的電影《小雁與吳愛麗》。該片在2024年入圍多項金馬獎，夏于喬也憑此片角逐最佳女主角，夫妻倆在事業上的默契備受業界肯定。

夏于喬及林書宇結婚6年。（資料照）

夏于喬總結有了小孩的心情，「現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是我，一個是要用餘生守護的你。」夏于喬曬出金馬獎獎盃，上頭寫著「準媽咪 夏于喬」，對好消息超級開心。

