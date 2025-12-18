夏于喬宣布懷孕！工作人員「秒脫口4字」她嚇壞：突然好多人說

記者林汝珊／台北報導

夏于喬與知名導演林書宇結婚6年，17日曬出超音波照證實懷孕，消息曝光後迎來滿滿祝福。此外，她也分享了公開喜訊後在拍戲現場的小插曲，現場工作人員一個「貼心舉動」，讓她忍不住笑場。

夏于喬收到滿滿祝福。（圖／翻攝自IG）

夏于喬透露宣布懷孕後，當天在片場拍攝時，劇組人員似乎特別小心翼翼，紛紛對她發出「走路小心」等溫馨提醒，這樣的叮囑讓她覺得既貼心又忍不住笑場，「害我一直很想笑」。

收到了大量祝福，她感動表示：「收到好多祝福真的好開心，謝謝大家的祝福，我都會珍藏在心裡。愛大家啦！」

