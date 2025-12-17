夏于喬宣布懷孕！曬寶寶超音波照 嗨喊：2025年末得到最大的獎

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

女星夏于喬和導演老公林書宇在2019年結婚，夫妻倆結婚多年感情甜蜜。今（17）日夏于喬於社群宣布懷孕喜訊，更曬出超音波照，文中開心寫下：「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了！」

夏于喬宣布懷孕。（圖／翻攝自夏于喬臉書）

夏于喬文中表示，感謝寶寶來到自己身邊，讓她開啟了新的旅程，「雖然有很多未知與冒險，但這個新身分，我期待許久了，所以我會努力珍惜我們互相陪伴的每一刻。」而她直言寶寶成了自己今年最棒的禮物，「謝謝所有美好的緣分與祝福。」最後她說：「現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是我，一個是要用餘生守護的你。」

夏于喬臉書全文：

沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了！

Dear baby：

謝謝你來到我的身邊，謝謝你讓我開啟了新的旅程，雖然有很多未知與冒險，但這個新身分，我期待許久了，所以我會努力珍惜我們互相陪伴的每一刻，謝謝你成為2025年我最棒的禮物。謝謝所有美好的緣分與祝福。

By Mom

「現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是我，一個是要用餘生守護的你🥰」





