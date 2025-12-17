夏于喬宣布懷孕 李玉璽許允樂結婚了

夏于喬宣布懷孕了。

本報綜合報導

演藝圈17日喜事連連，女星夏于喬宣布懷孕，將與導演丈夫林書宇迎接第一個孩子的誕生，她直呼是今年最棒的事；藝人李玉璽也宣布跟大6歲的女星許允樂結婚，姐弟戀修成正果。

夏于喬在社群平台貼出高舉金馬獎座的照片，獎項名稱寫下「最佳準媽咪獎 夏于喬」。她寫道，感謝寶寶來到身邊，讓她能開啟新的旅程，已期待這個新身分許久，會努力珍惜互相陪伴的每一刻，而懷孕是今年最棒的禮物，謝謝所有美好的緣分與祝福，「現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是我，一個是要用餘生守護的你」。

李玉璽宣布與許允樂結婚。

另一則好消息是李玉璽在社群平台貼出與許允樂的婚紗照，他寫道，自己不太擅長做有儀式感的事，但許允樂從沒要求過他，只是希望兩人能一起度過接下來的日子，「今天我們結婚了，會的，我們會一起變老」。