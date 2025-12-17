夏于喬忍孕吐不適：幸福大過於一切

夏于喬宣布懷孕。（圖／翻攝夏于喬臉書）

41歲夏于喬跟導演老公林書宇結婚6年，稍早她在臉書宣布懷孕的喜訊，依她分享的照片來看，目前已懷孕超過三個月，經紀人也透露，她目前仍在工作拍戲，也謝謝劇組體諒她孕期不適。

夏于喬稍早在臉書發出超音波照片，分享懷孕的喜訊，「Dear baby，謝謝你來到我的身邊，謝謝你讓我開啟了新的旅程，雖然有很多未知與冒險，但這個新身分，我期待許久了，所以我會努力珍惜我們互相陪伴的每一刻，謝謝你成為2025年我最棒的禮物。」

夏于喬透過經紀人表示，「初期的確有些身體不適，但都還在身體可以接受的範圍，謝謝我的寶貝，讓我感受幸福大過於一切。」過去積極備孕的她，看來已經做好當媽媽的一切準備。

