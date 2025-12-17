夏于喬懷孕了！曬超音波照甜曝喜訊 感動喊「獲得年末最大禮物」

（記者張芸瑄／綜合報導）女星夏于喬與導演林書宇2019年結婚，婚後感情穩定、生活低調。她17日突然在社群分享喜訊，正式宣布懷孕，開心寫下：「現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是我，一個是要用餘生守護的你。」

夏于喬在臉書曬出超音波照片，表示自己在2025年迎來人生中「最大的獎」。她坦言，這是期待已久的新身分，雖然未來充滿未知與挑戰，但會珍惜與寶寶共度的每一刻，也視這份禮物為2025年最幸福的開始。

圖／夏于喬17日突然在社群分享喜訊，正式宣布懷孕。（翻攝 夏于喬臉書）

她在貼文中寫下：「現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是我，一個是要用餘生守護的你。」溫柔字句流露出濃厚母愛，令粉絲紛紛留言祝福。她也手寫卡片對寶寶說：「謝謝你來到我的身邊，謝謝你讓我開啟了新的旅程。雖然有很多未知與冒險，但這個新身分，我期待許久了，所以我會努力珍惜我們互相陪伴的每一刻。謝謝你成為我2025年最棒的禮物，謝謝所有美好的緣份與祝福！」

