夏于喬才剛宣布懷孕喜訊 遭爆衰捲「妨害秘密」官司4年！經紀公司87字回應了

夏于喬衰捲官司爭議。翻攝夏于喬臉書

夏于喬才剛宣布懷孕成功，就遭爆從2021年起，就衰捲與一名游姓女網友的官司爭議，對方認為她在社群上的發文是竊取自己的資訊，但夏于喬根本不認識該名女網友，針對此事也透過經紀公司回覆。

根據《NOWNEWS今日新聞》報導，女網友認為夏于喬從2019年開始的發文，就疑似嘲諷她的感情生活，以及竊取她的個人訊息，從2021年向新北地檢署提告妨害秘密罪，但法官認為夏于喬犯罪嫌移不足，最後判不起訴，女網友不服聲請再議，2022年3月高檢署駁回，又再聲請交付審判，最後仍是遭駁回。

夏于喬分享懷孕喜訊。翻攝夏于喬臉書

夏于喬只想分享「好孕」：心裡空間裝溫暖祝福

對於此事被爆出，夏于喬透過經紀公司表示：「謝謝你們關心！ 現在的于喬，心裡空間有限，只想用來裝滿大家給予的溫暖祝福！她希望能把這份好孕（運）和喜悅分享給每一個人，如果大家有耐心看完文章應該自己有判斷，願我們都能帶著善良與開心，擁抱每一天。」



