夏于喬才官宣懷孕！爆因「腳上1物」遭陌生女告6年

娛樂中心／綜合報導



41歲女星夏于喬在2019年和大8歲的導演老公林書宇結婚，17日則在社群發文，震撼宣布懷孕喜訊並曬出超音波照，讓粉絲們又驚又喜，不過在迎來喜訊的同時，卻伴隨了一段長達6年的法律惡夢。1名與夏于喬完全不認識的女子堅稱，夏于喬經常透過社群貼文來嘲諷她的感情生活，憤而對夏于喬提告，求償金額高達百萬元，甚至夏于喬上傳了幾張穿襪子的照片，也被控訴妨害秘密，雙方刑、民事官司延宕多年，至今仍未落幕，經紀人也做出回應。





廣告 廣告

夏于喬爆遭陌生女提告「索賠百萬元」！官司纏6年因「腳上這1物」經紀人全說了

女星夏于喬近日宣布懷孕喜訊，卻伴隨了一段長達6年的法律惡夢。（圖／翻攝自夏于喬臉書）





根據《NOWnews今日新聞》報導，這名女子稱曾在餐酒館用餐時，被服務生稱讚貌美且神似夏于喬，此消息走漏後，導致夏于喬「心生嫉妒」，進而開始在社群發文發文貶損她。女子指出，夏于喬在社群上的內容，處處都在影射她的感情現況，害她每次看到夏于喬的新聞就會胸悶、流淚甚至身心崩潰，因此憤而向夏于喬提告刑民事官司，索賠113萬元。

夏于喬爆遭陌生女提告「索賠百萬元」！官司纏6年因「腳上這1物」經紀人全說了

女子指出，夏于喬在社群上的內容，處處都在影射她的感情現況。（圖／翻攝自夏于喬臉書）





而在2021年，這位女子向新北地檢署提告妨害秘密罪，得知不起訴便聲請再議，隔年3月遭駁回後，她便向新北地院聲請交付審判，其中1項事證莫過於7張「襪子照」，由於夏于喬2020年12月31日的臉書貼文中，附上了7張穿著彩色襪子坐在床上的畫面，被女子提告妨害秘密，只因女子曾在2020年1月17日發表過去參加合唱團的曲譜封面上，印有光腳的照片。

夏于喬爆遭陌生女提告「索賠百萬元」！官司纏6年因「腳上這1物」經紀人全說了

夏于喬2020年曾上傳一系列襪子照，被女子提告妨害秘密。（圖／翻攝自夏于喬臉書）





法官審理後認為，夏于喬的發文僅是在分享生活、與粉絲互動，內容既未指名道姓，也無任何影射女子的證據，認定之前檢方的調查無誤，裁定夏于喬犯罪嫌疑不足，在2022年6月駁回游女的聲請，沒想到游女在刑事受挫後仍不罷休，改打民事官司並聘請3位律師，夏于喬更是為此得找律師打官司。

夏于喬爆遭陌生女提告「索賠百萬元」！官司纏6年因「腳上這1物」經紀人全說了

儘管司法已多次還夏于喬清白，游女依然不死心，提起「再審之訴」。（圖／翻攝自夏于喬臉書）





不過，從地院、高院一路審理到最高法院，皆認定夏于喬的發文與女子生活毫無相似性，一切指控全憑女子個人主觀幻想，甚至她口中的男友，也只是她對不認識的男性，所投射個人的異常情感，因此判夏于喬勝訴。儘管司法已多次還夏于喬清白，游女依然不死心，提起「再審之訴」，這場糾纏6年的官司，將在12月23日迎來宣判，畫下句點。





夏于喬爆遭陌生女提告「索賠百萬元」！官司纏6年因「腳上這1物」經紀人全說了

夏于喬經紀人強調「如果大家有耐心看完文章應該自己有判斷」。（圖／翻攝自夏于喬臉書）





對此，根據《三立新聞網》報導，夏于喬經紀人回應「謝謝你們關心！現在的于喬，心裡空間有限，只想用來裝滿大家給予的溫暖祝福！」，強調「如果大家有耐心看完文章應該自己有判斷，願我們都能帶著善良與開心，擁抱每一天」。

原文出處：夏于喬爆遭陌生女提告「索賠百萬元」！因這1物惹出「6年跨時空官司」經紀人全說了

更多民視新聞報導

陳百祥才喊「台灣會統一」！突嘆：不高興我就安樂死

57歲江志豐傳緊急送醫！臉書嘆「這10字」曝最新病情

夢多挺台後工作全沒！他揭真實收入：變窮也沒關係

