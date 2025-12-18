夏于喬才爆喜訊！捲官司遭求償百萬 經紀人回應了

夏于喬多年來深受一名游姓女網友的法律糾纏。（圖／翻攝自夏于喬臉書）





台灣知名女演員夏于喬與導演林書宇結婚6年傳出好消息！昨（17日）她在社群平台驚喜曬出超音波照，證實當準媽咪，獲得圈內好友與粉絲大片祝福。然而，同時卻傳出夏于喬多年來深受一名游姓女網友的法律糾纏，對方指控夏于喬因「嫉妒她貌美」，向夏于喬索賠113萬元。

據《NOWnews今日新聞》報導，游女主張，自2019年起夏于喬的社群貼文皆在影射其私生活，主因是游女曾被服務生誇獎「長得像夏于喬」，她認為夏于喬得知後心生嫉妒，發文貶損其名譽，甚至連夏于喬穿襪子的生活照，也被指控是抄襲其曲譜封面的光腳圖，並控告妨害秘密罪。

游女聲稱夏于喬的創作與圖畫都在暗指她與男友的往來細節，導致她身心崩潰、胸悶流淚，因此求償百萬；夏于喬則強調所有貼文皆為日常生活分享與抒發，游女的控訴完全出自於幻想與主觀臆測，雙方素不相識。

法院在比對兩者貼文後發現，內容並無相似性，夏于喬發文更從未涉及游女的姓名、生日或特徵等個資，因此認定游女的主張並不可取，儘管歷次訴訟均以敗訴告終，游女仍不死心，近日向高等法院提起再審之訴，預計將於12月23日宣判。

對此據《三立新聞網》報導，夏于喬的經紀人回應表示，「謝謝關心！現在的于喬心裡空間有限，只想用來裝滿大家給予的溫暖祝福」、「如果大家有耐心看完文章應該自己有判斷，願我們都能帶著善良與開心，擁抱每一天。」



