夏于喬父吸金逾9億判2年4月定讞 北檢今發監執行

〔記者吳昇儒／台北報導〕知名藝人夏于喬父親夏世紘因協助新加坡富南斯集團不法吸金，日前被依違反銀行法判處有期徒刑2年4月定讞。台北地檢署於今日執行發監，夏父依規定完成報到，搭上囚車開始入監服刑。

檢警調查，富南斯集團於2016年間指派白偉宏來台設點，期間找上夏父協助幫忙舉辦說明會。夏父則提供101大樓場地幫忙招攬投資人，更成為集團領導之一。

該集團隔年誆稱已經開發出ＡＩ人工智慧，將向會員們推銷美國股票的套裝課程，集團雇用講師及業務員，宣稱投資每單位1萬元美金，每月保證獲利8%，另有分紅8%，總共16%的高利潤，吸引2千多名會員投入資金。

檢方調查，富南斯集團自2017年2月至2019年12月，1年10個月期間共吸金10億8015萬多元，夏父參與期間吸金9億2263萬多元，將夏世紘等16人起訴。一審台北地院判夏父2年4月，其餘15人各判刑1年至3年10月不等徒刑，並沒收犯罪所得。

二審高等法院認為，該案吸金規模達1億元以上，夏父是該集團來台初期即被招攬為在台的「大領導」，他提供辦公室供集團召開說明會、招攬投資人，一審量刑2年4月適當，駁回上訴。夏男繼續上訴，最高法院本月５日評議後認為，二審判決沒有違誤，上訴無理由，駁回上訴定讞。台北地檢署則於今日執行發監，安排夏父入監服刑。

