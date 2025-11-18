夏于喬父報到入獄！判刑2年4月定讞 當「大統領」助非法吸金10億

記者楊佩琪／台北報導

夏于喬爸爸夏世紘（左ㄧ，灰衣）被控助富南斯吸金集團吸金10億餘元，判刑2年4月有期徒刑，報到發監。（資料照／記者楊佩琪攝）

藝人夏于喬父親夏世紘多年前，被控參與富南斯吸金集團，協助集團舉辦說明會吸引民眾投資，總吸金金額10億餘元。還自行成立「夏爸團隊」，涉吸金1355萬餘元。一審、二審皆判處夏世紘2年4月有期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。台北地檢署通知夏世紘到執行科報到，夏世紘也於18日上午報到，坐上囚車入監。

富南斯吸金集團涉嫌誆稱研發出AI人工智慧，招攬民眾投資，也販售投資美國股票的套裝課程，以美金1萬元為投資單位，每月保證獲利8％，還有8%分紅，吸引不少民眾加入。自2017年起至2019年間，吸金超過10億餘元。包括夏世紘在內一共15人被判處1年至3年10月不等刑期。

夏世紘於2016年間，將自己經營的醫美辦公室提供給集團辦投資說明會，他自己也成為富南斯集團的「大統領」，並成立「夏爸爸團隊」，以鑫宏公司作為招攬民眾加入集團的地點。

總計在夏世紘等人招攬下，加入富南斯集團的受害人高達2000多人，夏世紘部分，被認定涉犯銀行法、多層次傳銷管理法等罪，涉吸金金額約1355萬餘元，一審、二審皆判處2年4月有期徒刑。案經上訴最高院，最高院駁回，全案定讞。

