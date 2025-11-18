夏于喬父親不法吸金逾10億！違反銀行法判刑定讞 北檢今發監執行

社會中心／陳韋劭報導

夏于喬的父親夏世紘因違反銀行法被判刑定讞。（圖／資料照）

藝人夏于喬的父親夏世紘協助新加坡富南斯集團不法吸金10.8億元，夏世紘被依違反《銀行法》判刑2年4月定讞。台北地檢署今天（18日）執行發監，夏世紘已完成報到，並搭上囚車入監服刑。

檢警調查，2016年間，新加坡的富南斯集團指派白偉宏來台設點，白男找上夏世紘協助，夏世紘提供101大樓鑫宏公司場地，協助白男舉辦說明會，藉以招攬投資人；夏世紘搖身一變成為集團的大領導，還進一步成立夏爸團隊。

2017年間，富南斯集團誆稱研發出AI人工智慧，同時推銷美國股票的套裝課程，集團雇用講師及業務員，並宣稱投資單位為美金1萬元，每月保證獲利8%，加上分紅的8%，總計16%的利潤，吸引2千多人加入會員投資。

光是2017年2月到2019年12月間，富南斯集團就吸金10億8015萬多元，至於夏世紘參與的部分，集團已吸金9億2263萬多元，台北地院依違反銀行法判夏世紘2年4月徒刑，其餘15人則各判1年至3年10月不等徒刑，並沒收犯罪所得。

高等法院認為，本案吸金規模高達1億元以上，夏世紘是集團來台就招攬的大領導，並提供辦公室召開說明會，以及協助招攬投資人，一審量刑並無不當，因此駁回上訴；夏世紘上訴三審，最高法院認為，二審判決並無違誤，夏世紘上訴無理由，因此駁回上訴，全案定讞。

