夏于喬父親入獄了！吸金10億判2年4月定讞 上囚車全程遮臉

藝人夏于喬的父親夏世紘，因協助新加坡富南斯集團在台不法吸金，遭法院依違反《銀行法》判刑2年4月定讞。台北地檢署18日執行發監，夏世紘已完成報到，並搭上囚車入監服刑，據《ETtoday新聞雲》報導，夏世紘不同於其他囚犯，上囚車前全程舉著雙手遮住臉部。

藝人夏于喬的父親夏世紘（右）因違反《銀行法》遭法院判刑2年4月定讞，台北地檢署今發監執行。（圖／翻攝網路）

檢警調查，2016年間，新加坡的富南斯集團指派白偉宏來台設點，白偉宏找上夏世紘協助，夏世紘提供台北101大樓鑫紘公司場地，協助白偉宏舉辦說明會招攬投資人。夏世紘搖身一變成為集團的大領導，並進一步成立夏爸團隊。夏世紘於2016年底出借所經營的醫美事業辦公室給白偉宏，供召開小型說明會招攬投資人加入，並受白偉宏招攬成為富南斯集團「大領導」。

2017年間，富南斯集團誆稱研發出AI人工智慧幫人類賺錢，同時推銷投資美國股票的套裝課程。集團雇用講師及業務員，宣稱投資單位為美金1萬元，每月保證獲利8%，加上分紅的8%，總計16%的利潤，如此高獲利吸引大批民眾掏錢投資，吸引2千多人加入會員投資。該集團曾找英國天后潔西J（Jessie J）、謝金燕、張惠妹等藝人造勢。

夏世紘鼓勵下線再招攬親朋好友到鑫紘公司聽取說明，他也帶人去聽富南斯集團的說明會。白偉宏另特別安排私人助理周佳慧服務夏世紘團隊的會員，提供夏世紘的團隊成員相關服務。2017年2月到2019年12月間，富南斯集團共吸金10億8015萬9953元，至於夏世紘參與的部分，集團吸金9億2263萬8250元，另外夏世紘招攬投資人而吸收資金共計1355萬272元。

台北地院依違反《銀行法》判夏世紘2年4月徒刑，其餘15人則各判1年至3年10月不等徒刑，並沒收犯罪所得。高等法院認為，本案吸金規模高達1億元以上，夏世紘是集團來台就招攬的大領導，並提供辦公室召開說明會，以及協助招攬投資人，一審量刑並無不當，因此駁回上訴。

夏世紘上訴三審，最高法院認為，二審判決認定事實、適用法律並無違誤，因此於本月5日駁回上訴，夏世紘上訴無理由，全案定讞。最高法院也通知檢方啟動防逃機制，避免夏世紘等人落跑，逃避刑責。

