夏于喬父親助富南斯吸金10億！判囚2年4月定讞 今發監執行

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

藝人夏于喬父親夏世紘，涉嫌協助新加坡來台的富南斯集團吸金33億元，遭檢方依違反《銀行法》起訴夏父等16人涉案人士。夏父一、二審皆被判刑2年4月有期徒刑；全案再經上訴，最高法院在本月5日駁回上訴，維持原判2年4月定讞，同時啟動防逃機制。北檢今（18）日通知夏世紘發監執行，夏父已於稍早報到。

（圖／翻攝google街景）

檢方起訴指出，富南斯公司自2016年底開始活動，在台北、台中等地舉行說明會，宣稱每投資單位為1萬美元，保證半年回本、一年翻倍，每月獲利高達16％，以高報酬吸引投資；檢方在2019年展開調查搜索，偵辦後依違反《銀行法》非法經營收受存款業務罪，起訴夏爸在內的16人。

法院於一審時，認定夏父確實協助集團吸金，依《銀行法》判決2年4月徒刑。夏世紘認為吸金規模未達1億元，請求從輕量刑，提出上訴，全案經二審台北高分院審理，仍認定該集團吸金數額為10億8,015萬9,953元，其中夏父參與期間，吸收資金數額為9億2,263萬8,250元，另外夏父招攬投資人而吸收資金共計1,355萬272元，因此駁回上訴，維持夏父2年4月的刑期。其餘被告也分別判刑5年6月到1年10月不等的刑度。

全案經上訴第三審最高法院，審理認為二審判決認定事實、適用法律並無違誤，因此於5日駁回上訴，夏父遭判刑2年4月定讞。最高法院也通知檢方啟動防逃機制，避免夏父等人落跑，逃避刑責。今日北檢已向其通知發監執行，夏父已於稍早報到。



