夏于喬父親「涉吸金案遭判2年」！今入監服刑 經紀公司低調回應了

藝人夏于喬的父親夏世紘，因涉及富南斯集團違法吸金案，最高法院日前駁回上訴，維持2年4月刑期定讞。台北地檢署今（18）日通知到案發監，夏世紘也在上午報到。針對外界關注夏于喬的心情與後續動向，她的經紀公司僅簡短表示：「不會做相關回應，謝謝喔！」態度相當低調。

夏于喬父親夏世紘。（圖／資料照）

根據檢方調查，富南斯集團自2017年起陸續在各地舉辦說明會，對外宣稱以AI代操美股、投資每月可獲利16%，吸引大批民眾投入。檢調調查後認定集團吸金逾10億8千餘萬元，夏世紘在集團內擔任「大領導」，期間也協助提供場地、招攬會員。法院認定他招攬投資人吸金1,355萬272元，並在集團運作期間涉入吸收的資金高達9億2263萬8250元。

案件歷經一、二審後均判處夏世紘2年4月徒刑，最高法院於本月5日駁回上訴，全案定讞。台北地檢署啟動防逃機制，並於今日進行發監程序。夏世紘上午到北檢報到時，一路以雙手遮臉低調上囚車，不願曝光。夏于喬方面則持續保持沉默，避免將焦點落在家庭成員身上。

