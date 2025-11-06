夏于喬爸夏世紘跨國非法吸金10億 父女昔同框畫面曝光！猛虧：很想紅

夏于喬（右）與爸爸夏世紘曾一起上節目。翻攝《型男大主持》YouTube

夏于喬的爸爸夏世紘，遭判刑2年4月徒刑定讞，近期將入獄服刑，夏于喬對事件不回應，而父女之前曾一起上節目《型男大主廚》一起做菜，互動歡樂，夏于喬還虧爸爸「很想紅」，經常想著要取代曾國城主持之位。

夏世紘在節目上透露自己祖籍在山東，父母很早就過世了，做起家鄉菜很思念他們，當時他經常到中國工作。夏于喬則笑說，私下都直接喊爸爸全名「夏世紘」，朋友到家裡聽到後都嚇一大跳，被嗆「死小孩」，但也展現父女間緊密感情，夏于喬也不忘告白：「我很愛我爸！」後來父女在節目上贏得比賽，興奮相擁，夏世紘笑說很久沒抱女兒了，「長大後就不讓我抱了」。

夏于喬（左）曾虧爸爸夏世紘很想紅。翻攝《型男大主持》YouTube

夏世紘協助從新加坡來台的富南斯集團，不法吸金10.8億元，一審法官依違反銀行法罪，判夏世紘2年4月徒刑，他不服提起上訴，但二審法官認為他涉案頗深，因此維持一審刑期，5日最高法院駁回其上訴，夏世紘確定將入獄。

夏于喬（左）與爸爸夏世紘在節目上一起下廚。翻攝《型男大主持》YouTube



