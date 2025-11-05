夏于喬爸爸要被關了！涉富南斯集團吸金案 遭判2年4月定讞

【緯來新聞網】藝人夏于喬的父親夏世紘因涉入2017年新加坡富南斯集團吸金案，最高法院判決出爐。法官認定，夏男長期非法收取資金，波及大量投資人，對金融秩序與投資安全造成嚴重危害，最終依違反銀行法非法辦理存款業務罪，核處2年4月徒刑定讞，檢方已展開防逃措施，確保執行不受影響。

夏于喬爸爸涉富南斯集團吸金案遭判刑。（圖／翻攝夏于喬FB）

法院資料顯示，夏世紘在該集團擔任高層，該組織於2017年3月成立後，透過辦公室及各地據點，設立投資說明會，並以高額利息與保證返本為誘因，大量吸收民眾資金。他主導成立「夏爸團隊」，積極對外招募成員加入，並鼓勵已投資者拉攏親友參與，藉此擴大資金流入。



據判決指出，夏世紘未經主管機關核可，便透過誇大報酬方式對外徵資，手法值得譴責。其所推方案透過非法手段，吸引大量民眾投資，資金來源來自拉人頭模式，形成非法吸金循環，對社會及金融體系產生重大衝擊。



案件經地方法院與高等法院審理後，雙雙認定夏男行為構成犯罪，雖他不服提出上訴，但最高法院審酌後，認為原判合乎法理，駁回其上訴，全案自此確定。檢方同步啟動限制出境及限制住居等機制，防止被告潛逃海外。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

美食神劇《孤獨的美食家》推電影版 「五郎」松重豐第6度登台

丫頭震驚！熟識王大陸教唆打人同夥 慶幸自己做的這個決定