夏于喬的爸爸18日入監服刑 ，經紀公司不回應.夏世紘協助國外集團在台不法吸金等等

夏于喬的爸爸18日入監服刑 。/取自網路

藝人夏于喬的父親夏世紘，因協助新加坡富南斯集團在台不法吸金，遭法院依違反《銀行法》判刑2年4月定讞。台北地檢署18日執行發監，夏世紘已完成報到並入監服刑。

夏世紘女兒夏于喬稍早透過經紀人表示：「不會做相關回應。」並感謝媒體關心，事實上，判決出爐時夏于喬就已經表示不回應，對於爸爸的事情一直很低調。該集團曾找英國天后潔西J（Jessie J）、謝金燕、張惠妹等藝人大大造勢。 據《ETtoday新聞雲》報導，夏世紘不同於其他囚犯，上囚車前全程舉著雙手遮住臉部。

檢警調查，2016年間，新加坡的富南斯集團指派白偉宏來台設點，白偉宏找上夏世紘協助，夏世紘提供台北101大樓鑫紘公司場地，協助白偉宏舉辦說明會招攬投資人。夏世紘因此成為集團的大領導，並進一步成立夏爸團隊。

夏世紘擔任富南斯集團內高層領導，因涉嫌替集團吸金33億元，富南斯集團誆稱研發出AI人工智慧幫人類賺錢，推銷投資美國股票套裝課程等等。宣稱投資單位為美金1萬元，以可高獲利進行詐騙，最高法院5日駁回上訴，判處2年4個月定讞，夏世紘（18）日到台北地檢署報到發監執行。