夏于喬結婚6年宣布懷孕！喜獲「最大獎」 感性喊話腹中寶寶：用餘生守護你

夏于喬分享懷孕喜訊。翻攝夏于喬臉書

41歲夏于喬與導演林書宇2019年結婚，17日在社群上宣布懷孕喜訊，開心表示：「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了。」她去年曾入圍金馬獎最佳女主角獎，雖沒得獎，但如今分享手握金馬獎座照片，上面則寫著她榮獲「最佳準媽咪獎」。

夏于喬並對腹中寶寶喊話：「謝謝你來到我的身邊，謝謝你讓我開啟了新的旅程，雖然有很多未知與冒險，但這個新身分，我期待許久了，所以我會努力珍惜我們互相陪伴的每一刻，謝謝你成為2025年我最棒的禮物。謝謝所有美好的緣分與祝福。」並形容：「現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是我，一個是要用餘生守護的你。」

林書宇（左）與夏于喬將迎接新生命出生。李鍾泉攝

懷孕仍持續拍戲！夏于喬身體現況曝光

對於懷孕，夏于喬則透過經紀人表示：「目前還不知道性別，但是肯定超過3個月了。此外，夏于喬雖懷孕，但仍持續拍戲工作，表示：「目前還是在工作拍戲，謝謝劇組的體諒，初期的確有些身體不適，但都還在身體可以接受的範圍，謝謝我的寶貝，讓我感受幸福大過於一切。」



