夏于喬結婚6年「得最大獎」 曬寶寶超音波照：心跳有兩種節奏

夏于喬舉著印有「最佳準媽咪獎」的金馬獎座分享喜訊。翻攝夏于喬臉書



41歲女星夏于喬與導演林書宇結婚6年，今（12/17）驚喜在臉書曬寶寶超音波照分享懷孕喜訊，嗨喊：「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了。」

夏于喬拿著印有「最佳準媽咪獎」的金馬獎座對肚中胎兒說：「Dear baby❤️謝謝你來到我的身邊，

謝謝你讓我開啟了新的旅程，雖然有很多未知與冒險，但這個新身分，我期待許久了，所以我會努力珍惜我們互相陪伴的每一刻，謝謝你成為2025年我最棒的禮物。謝謝所有美好的緣分與祝福。」

懷著馬寶寶的夏于喬允諾孩子：「現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是我，一個是要用餘生守護的你。」並表示這是最棒的聖誕禮物。

夏于喬秀出寶寶超音波照。翻攝夏于喬臉書

