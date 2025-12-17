夏于喬41歲懷孕！名導林書宇二婚妻 浪漫為她「量身訂做這部電影」

女星夏于喬與知名導演林書宇結婚六年，17日宣布懷孕。取自臉書夏于喬(喬喬)



41歲女星夏于喬與知名導演林書宇結婚6年，今（17）日驚喜在臉書曬寶寶超音波照分享懷孕喜訊，嗨喊：「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了。」林書宇拍過電影《百日告別》、《九降風》、《小雁與吳愛麗》，2012年喪偶後才遇見夏于喬，為了愛妻夏于喬，林書宇創作了《小雁與吳愛麗》這部電影，邀請夏于喬演出女主角，成為夏于喬在影壇的代表作之一。

夏于喬是49歲知名導演林書宇的第二任妻子。林書宇的首任妻子是黃若璇，不過，她在2012年逝世，林書宇將喪妻之痛拍成電影《百日告別》，透過創作療癒喪妻之痛。《百日告別》讓港星林嘉欣拿下第52屆金馬獎最佳女主角獎。

夏于喬、林書宇因都喜歡電影，在2019年5月於臉書宣布嫁林書宇，「謝謝我們的相同帶給彼此力量，謝謝我們的不同讓彼此更完整」... ，夫妻倆結婚6年。

林書宇為了夏于喬創作《小雁與吳愛麗》這部電影，夏于喬擔任女主角，演技大爆發，入圍金馬、北影影后，林書宇也因這部電影在第27屆台北電影節拿下最佳劇本的獎項，從頒獎人夏于喬手中親自接下獎盃，對他來說別具意義。

夏于喬17日在社群宣布懷孕好消息，照片中，她拿著印有「最佳準媽咪獎」的金馬獎座對肚中胎兒說：「Dear baby❤️謝謝你來到我的身邊，謝謝你讓我開啟了新的旅程，雖然有很多未知與冒險，但這個新身分，我期待許久了」，也強調「現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是我，一個是要用餘生守護的你。」

夏于喬舉著印有「最佳準媽咪獎」的金馬獎座分享喜訊。翻攝夏于喬臉書

