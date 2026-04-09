夏克立不雅照被葛斯齊公開 怒駁違法：為何那話兒大小會變話題
黃嘉千前夫夏克立最近遭多女跳出指控發生關係、甚至逼迫墮胎，夏克立全數否認，昨(8日)葛斯齊拋出夏克立與P女（彭女）、A女（Fiona）分別的對話截圖，他疑似在離婚前曾曬給A女裸照，自曝正在DIY，今媒體求證夏克立，他表示這一切均屬違法，也不解自己下半身大小為何會讓葛斯齊上節目討論成為話題。
據《壹蘋新聞網》報導，夏克立先前已提告葛斯齊，聽聞葛在網上拋出他與其他女子的私密對話和截圖時，他沒回應截圖真偽，僅說：「這是違法的」，他已經所有證據交給警方，也不希望對方再利用媒體帶風向，左右社會大眾對他的輿論和看法，希望全案交由司法能還給他公正判決。
夏克立也說，葛斯齊上了個節目，「談論他的生殖器大小」，他不滿為何節目內容可以貶低他人，還能被觀眾接受，「為什麼我的生殖器大小會成為媒體節目的話題？」他對此相當不滿，但表示不會被影響心情，還是努力過好每一天。
而葛斯齊昨嗆聲：「夏克立，你的『好爸爸』假面該被撕開了」，並表示夏克立對待每一位受害女子，都用PUA手法，「他一口咬定是女方主動示好、自己根本不想發生關係」，2020年他在女兒的粉絲群認識A女，稱是「A女主動強找上門，還謊稱全家人都見過A女」，A女則表示自己是在他介紹到李阿姨家進行按摩服務結束後，夏克立突然闖入，兩人半推半就發生關係，事後夏克立還會傳裸照給A女，甚至稱在自瀆；2025年P女到機場接夏克立後，兩人到P女家「學英文」，接著發生關係，「事後他（夏克立）還嫌棄女生身材胸一大一小」，求證夏克立，他則否認發生過關係，強調是P女主動追求糾纏，且自己有性功能障礙，駁斥所有指控。
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