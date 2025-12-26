夏凱納音樂饗宴 以音樂與信仰帶出屬天的平安

透過古典音樂與經典聖誕詩歌，引領觀眾從節慶的熱鬧，走向平安與盼望。

正當台北這座城市仍在消化北捷隨機殺人事件所留下的震驚與不安，人心變得格外脆弱，「平安」似乎成了人心最深的渴望。今年的平安夜，沒有高分貝的歡樂、也沒有喧鬧的派對，只有平靜安詳的音樂會，期盼讓人在平安夜裡找到真正的平安。夏凱納靈糧堂透過〈星光弦韻 Starry Strings〉平安夜的音樂饗宴，讓人們在動盪的城市節奏裡慢下來，在音樂與信仰交織的片刻中，重新尋回那份不喧囂、卻深刻臨到人心的平安與盼望。同時，音樂會中也結合了聖誕慈惠奉獻，期待將耶穌降生所帶來的愛與平安，化為實際祝福的行動，帶下溫暖人心的平安與盼望。

廣告 廣告

夏凱納靈糧堂劉群茂主任牧師表示，「當耶穌降生，天使報給人的第一個信息就是『不要懼怕』。耶穌來不是要讓人害怕，而是因著愛而降生，為這個充滿不安的世代，帶來真正的平安。」在音樂會中，今年特別以管弦樂、舞蹈與合唱交織出動人的旋律，透過視覺與聽覺層層鋪陳的音樂饗宴，並結合跨世代聯合呈現，讓每一位參與者領受聖誕的平安與祝福。其中一首曲目是《清晨的日光》，歌詞說到：「有一清晨的日光，從天而來，是神憐憫的心腸，眷顧罪人的憂傷，把我們的腳引到平安的路上。......在神拯救恩典裡，祢給萬民帶來大喜的信息。」期盼透過音樂、詩歌，帶領每一位參與者在動盪的環境中，看見耶穌的降生就如同帶來盼望的光，使人重新找到平安與力量。

兒童、青年、成人與長者跨世代同台獻唱，展現聖誕節合一、盼望與平安的核心精神。

弦樂、舞蹈與合唱與交織，共譜平安夜的星光樂章

夏凱納平安夜音樂會以弦樂為主軸，透過小提琴合奏結合快閃舞蹈，和節慶感十足的聖誕組曲揭開序幕，以熟悉而充滿聖誕味的旋律，交織出富有層次的平安夜樂章，帶領觀眾走進聖誕的喜樂氛圍。節目中段開始，則透過古典音樂與聖誕詩歌的鋪陳，帶領參與者從歡樂的節慶氛圍，逐步走向平安的核心與盼望。其中，以〈清晨的日光〉一曲作為全場重要的情感軸心，藉由旋律與歌詞，傳遞耶穌如晨光般臨到世人、引領人走向平安之路的聖誕信息。音樂會尾聲更集結夏凱納大詩班、新酒音樂事工與SHEKINAH KIDS兒童合唱團跨世代同台呈現，兒童、青年、成人與長者們在平安夜獻上大合唱，以世代同行的動人畫面，帶出聖誕節「合一、盼望與平安」的核心精神，讓不同年齡、背景的參與者，都能在音樂中共享這一晚的感動時刻。

現場更有多位首次踏入教會的新朋友，在音樂會與聖誕信息的分享中深受觸動，回應決志呼召，渴望親身經歷這份愛與祝福，為平安夜畫下溫柔而深刻的句點。

以小提琴合奏結合快閃舞蹈揭開音樂會序幕，帶領觀眾走進聖誕的喜樂氛圍。

平安夜的好消息：讓愛被分享、讓祝福被實踐

夏凱納靈糧堂劉群茂主任牧師表示：「聖誕節不是一個節慶而已，而是上帝愛人的行動。耶穌就是上帝給世人最寶貴的禮物。這份愛不是口號，而是願意為人付出、為人犧牲的愛。」因此，在音樂會中，除透過旋律傳遞聖誕的喜樂與盼望，也特別安排了聖誕慈惠奉獻，邀請參與者以實際行動響應社會慈善公益。所有奉獻將用於支持仁親社會福利慈善基金會，投入兒童、青少年、長者與偏鄉族群的關懷行動，讓耶穌降生所帶來的愛與祝福，化為實際的陪伴與幫助人的力量。

撰文、攝影／夏凱納靈糧堂