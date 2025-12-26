夏凱納音樂饗宴 以音樂與信仰帶出屬天的平安
正當台北這座城市仍在消化北捷隨機殺人事件所留下的震驚與不安，人心變得格外脆弱，「平安」似乎成了人心最深的渴望。今年的平安夜，沒有高分貝的歡樂、也沒有喧鬧的派對，只有平靜安詳的音樂會，期盼讓人在平安夜裡找到真正的平安。夏凱納靈糧堂透過〈星光弦韻 Starry Strings〉平安夜的音樂饗宴，讓人們在動盪的城市節奏裡慢下來，在音樂與信仰交織的片刻中，重新尋回那份不喧囂、卻深刻臨到人心的平安與盼望。同時，音樂會中也結合了聖誕慈惠奉獻，期待將耶穌降生所帶來的愛與平安，化為實際祝福的行動，帶下溫暖人心的平安與盼望。
夏凱納靈糧堂劉群茂主任牧師表示，「當耶穌降生，天使報給人的第一個信息就是『不要懼怕』。耶穌來不是要讓人害怕，而是因著愛而降生，為這個充滿不安的世代，帶來真正的平安。」在音樂會中，今年特別以管弦樂、舞蹈與合唱交織出動人的旋律，透過視覺與聽覺層層鋪陳的音樂饗宴，並結合跨世代聯合呈現，讓每一位參與者領受聖誕的平安與祝福。其中一首曲目是《清晨的日光》，歌詞說到：「有一清晨的日光，從天而來，是神憐憫的心腸，眷顧罪人的憂傷，把我們的腳引到平安的路上。......在神拯救恩典裡，祢給萬民帶來大喜的信息。」期盼透過音樂、詩歌，帶領每一位參與者在動盪的環境中，看見耶穌的降生就如同帶來盼望的光，使人重新找到平安與力量。
弦樂、舞蹈與合唱與交織，共譜平安夜的星光樂章
夏凱納平安夜音樂會以弦樂為主軸，透過小提琴合奏結合快閃舞蹈，和節慶感十足的聖誕組曲揭開序幕，以熟悉而充滿聖誕味的旋律，交織出富有層次的平安夜樂章，帶領觀眾走進聖誕的喜樂氛圍。節目中段開始，則透過古典音樂與聖誕詩歌的鋪陳，帶領參與者從歡樂的節慶氛圍，逐步走向平安的核心與盼望。其中，以〈清晨的日光〉一曲作為全場重要的情感軸心，藉由旋律與歌詞，傳遞耶穌如晨光般臨到世人、引領人走向平安之路的聖誕信息。音樂會尾聲更集結夏凱納大詩班、新酒音樂事工與SHEKINAH KIDS兒童合唱團跨世代同台呈現，兒童、青年、成人與長者們在平安夜獻上大合唱，以世代同行的動人畫面，帶出聖誕節「合一、盼望與平安」的核心精神，讓不同年齡、背景的參與者，都能在音樂中共享這一晚的感動時刻。
現場更有多位首次踏入教會的新朋友，在音樂會與聖誕信息的分享中深受觸動，回應決志呼召，渴望親身經歷這份愛與祝福，為平安夜畫下溫柔而深刻的句點。
平安夜的好消息：讓愛被分享、讓祝福被實踐
夏凱納靈糧堂劉群茂主任牧師表示：「聖誕節不是一個節慶而已，而是上帝愛人的行動。耶穌就是上帝給世人最寶貴的禮物。這份愛不是口號，而是願意為人付出、為人犧牲的愛。」因此，在音樂會中，除透過旋律傳遞聖誕的喜樂與盼望，也特別安排了聖誕慈惠奉獻，邀請參與者以實際行動響應社會慈善公益。所有奉獻將用於支持仁親社會福利慈善基金會，投入兒童、青少年、長者與偏鄉族群的關懷行動，讓耶穌降生所帶來的愛與祝福，化為實際的陪伴與幫助人的力量。
撰文、攝影／夏凱納靈糧堂
其他人也在看
張文對比3年前判若兩人？領4萬當保全「黑料」被掀
社會中心／李汶臻報導27歲男子張文12月19日晚間於北捷台北車站、中山商圈，犯下震撼社會的隨機砍人案。警方查出，張文策劃犯案的時間長達1年8個月，但至今犯案動機依然成謎。而除犯案所需資金來源成為警方追查重點外，如今張文犯案前1年多、擔任社區大樓保全期間的黑歷史也全被掀出；他被爆多次與住戶及同事爆發激烈口角，不僅曾在大廳咆哮，甚至還出言恐嚇同事，遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。民視 ・ 1 天前 ・ 34
張文面相曝光！命理師分析歪嘴心機重、易搬弄是非：恐招人怨
2025年12月19日，台北捷運台北車站及中山商圈發生一起重大隨機殺人事件，27歲的張文持刀攻擊路人，造成4人死亡（含嫌犯）、11人受傷。根據警方調查，張文的攻擊行為並非一時衝動，而是經過長達一年的精心策劃，警方發現他在一年前購買了煙霧彈及其他裝備。警方正在追查其資金來源，試圖了解他如何籌集資金來實施這一系列暴力行為。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 87
知情人揭張文「個性強硬」 曝當保全離職原因
知情人揭張文「個性強硬」 曝當保全離職原因EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 27
張文哥哥悄現身北車悼念現場！茫茫花海藏親筆信 感謝余母：您將英雄帶來世上
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導27歲男子張文19日在台北市台北車站、中山商圈發動隨機殺人案，先以煙霧彈與汽油彈製造大量煙霧，引發現場民眾恐慌後，再持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 34
七旬婦遭推擠摔傷！他搭捷運遭旁人擦撞 雨傘敲牆全車乘客奔逃
台北捷運又傳騷動事件，25日晚間8時33分，1名年約40歲男子搭乘捷運時，疑因恐慌症突然發作，導致他一時情緒激動，不斷對人高聲咆哮，還拿著雨傘敲打玻璃，眾人嚇得趕緊逃離車廂，過程中1名年約70歲老婦不慎摔傷，隨即被送往台大醫院救治，男子則經家屬安撫後返家休養。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 23
嗆對盧秀燕腦門開槍！台中25歲女警遭停職…分局：擬記過汰除
北捷發生隨機殺人事件後，社群網站上陸續出現恐嚇留言，造成社會人心惶惶。結果台中市二分局一名25歲黃姓女偵查佐，竟也在網路上留言，表示想當「張文事件的號召者」，還嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」。脫序行徑遭地檢署拘提，檢察官訊問後依恐嚇公眾等罪嫌聲請羈押禁見，法院裁定羈押、不禁見。對此，二分局公告已將黃女停職處分，並擬議一次記兩大過免職，直接汰除。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 91
陳佩琪爆「市長室300萬真相」被這人用掉 媒體人怒：沒看到錢不算貪？
北院審理京華城等案，24日全案辯論終結，檢方建請法院判處28年6月徒刑，將於明年3月26日宣判。柯妻陳佩琪痛批，柯文哲為自己辯白就是態度不佳？還要起訴28.5年？並稱爭議300萬元非柯經手，而是中間人用於台玻辦公室裝潢。對此，媒體人詹凌瑀直言，此說法形同「自證己罪」，根本法學奇蹟「沒看到錢就不算貪」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 30
男星現身北車！聖歌祝福余家昶「哭成一片淚海」北捷曝悼念牆將做1改變
北捷英雄余家昶於12月19日遭遇張文攻擊不幸遇害，引發社會震撼。23日晚間，藝人夫妻宋達民、洪百榕現身台北捷運台北車站，於余家昶遇害地點獻唱聖歌，陪伴現場悼念民眾與捷運工作人員。今（24）日兩人也透過粉絲專頁發文，說明前一晚現身緣由。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
37歲老闆頸部遭砍 前員工逃亡近兩小時落網｜#鏡新聞
台中豐南街今天(12/24)上午九點多驚傳砍人命案！一名25歲張姓男子疑似與37歲的前雇主有糾紛，竟然持刀回來報復，砍傷前雇主的頸部後逃逸。警方展開追緝，大約兩個小時後在神岡將嫌犯逮捕歸案。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 11
捐水霧車只能找「她」！台南市前消防局長涉收300萬「羈押禁見」
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女業者涉貪污收賄，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及串證之虞，25日凌晨當庭逮捕，向法院申請羈押。法院晚間裁定楊姓女業者以及李明峯均裁定羈押禁見。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 3
年底發錢了！2025年還有10筆錢可領 符合資格者最高可領近10萬
2025年即將結束，在年底前還有10筆錢可拿，根據勞動部勞保局行事曆，從今（25）日到12月31日，勞保局還有10筆款項即將發放，包括勞保年金、國民年金保險喪葬給付等，其中最多錢的是國民年金保險喪葬給付，預計可以領到9萬8805元。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
季麟連讓謝龍介「開槍」造勢！周玉蔻氣炸：是有多蠢？台北才發生攻擊案
國民黨24日確定徵召黨籍立委謝龍介二度參選台南市長，昨（25）日台南軍系團體舉辦感恩餐會替他拉抬聲勢，國民黨副主席季麟連更親自送上「手槍」給謝龍介，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。雖然不是真槍，但季麟連居然在舞台上直接組裝，組好後遞給謝龍介說「開一槍」，謝龍介接到槍枝的當下表情似乎略顯尷尬，不過也將槍舉高響應，雖然事後活動人員也連忙補充說明這把手槍是「吉祥物」，然而資深媒體人周玉蔻就怒批，「是有多蠢三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9
揚言殺更多人！誠品南西店被貼恐嚇紙條 中山警調監視器追查中
台北市1名27歲男子張文，19日在台北車站及誠品南西店發起攻擊行動，最後自己也墜樓身亡，釀成4死11傷的慘劇；25日晚上8時許，民眾前往誠品南西店現場獻花致敬時，瞥見柱子上張貼1張綠色紙條，內容是以英文書寫，張貼者揚言未來幾天將殺害更多的人，轄區中山分局已著手調查。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 2
北捷"讓位下車"衝突! 女狠踹膝蓋.男怒扯假髮"互告傷害"
社會中心／綜合報導台北捷運又發生暴力事件！昨天晚上，一名68歲男子和一名23歲女子，在中和新蘆線，因為人潮擁擠，爭執上下車問題，爆發口角，沒想到兩人一言不合，女子踢了男子膝蓋，讓男子氣炸，直接扯下女子的假髮，兩人誰也不讓誰，互告傷害。下班尖峰時間，捷運車廂內，人潮滿滿滿，沒想到，一男一女突然爆發口角！女子拿起手機錄影，男子一個不爽，扯下女子假髮，引起一大波騷動。北捷"讓位下車"衝突! 女狠踹膝蓋.男怒扯假髮"互告傷害"。（圖／民視新聞）敏感時刻，員警獲報立刻趕到現場，男子也向警方說明到底怎麼回事。事發就在23號晚上6點多，台北捷運中和新蘆線，一名23歲林姓女子和68歲杜姓男子，因為人潮擁擠，女乘客希望男乘客，讓出空間方便上下車，疑似反遭對方辱罵，女子拿起手機錄影，杜男不滿甩掉女子手機，女子也不甘示弱，踢了男子膝蓋，這下男子理智線斷，直接扯下女子的假髮，兩人誰也不讓誰，互告傷害。北捷"讓位下車"衝突! 女狠踹膝蓋.男怒扯假髮"互告傷害"。（圖／民視新聞）好好搭個捷運，卻因為動手動腳，雙雙都得進到警局。原文出處：北捷"讓位下車"衝突! 女狠踹膝蓋.男怒扯假髮"互告傷害" 更多民視新聞報導傳張文哥赴北車悼念余家昶 留560字親筆信謝余媽「將英雄帶來世上」全文曝發文喊「何不等跨年開車撞人」下場曝光 男網友竟辯稱「這個」國中割喉案法官問家屬「能否讓凶手來孝順」 學者動怒批失格民視影音 ・ 1 天前 ・ 16
衛福部元旦新制 加發弱勢補助、擴大長照給付對象
（中央社記者沈佩瑤台北24日電）衛福部今天公布多項元旦惠民新制，包括低收入戶及中低收入戶加發生活補助金每月最多新台幣1000元、擴大長照給付對象、強化獨居老人關懷服務、COVID-19疫苗全民接種等。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
桃園男列39捷運站預告恐攻被逮表示開玩笑 法院裁定飭回
繼張文北捷隨機殺人事件後，陸續有人在社群放話，揚言在大眾交通工具上發動襲擊；本周日（21日）新北市林口警分局獲報，有網友留言「下一個張文，會出現」，預告進行8波攻擊行動，涵蓋39個北捷車站，警方火速在前天（22日）逮捕發文的32歲林姓男子，林男辯稱好玩才會留言，警方將林男依恐嚇公眾安全罪移送，檢察官複訊後向桃園地院聲押林男，桃院訊後裁定林男無保飭回。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
年末玩台東別只跑三仙台！跨年來這看美景、泡金湯、迎曙光，還可遇張惠妹唱歌
年末假期想來趟不一樣的跨年旅行，台東絕對值得放進清單。從高空草原美景、天后張惠妹壓軸的跨年晚會、星光下的黃金溫泉，再到隔日的太平洋第一道曙光，耶誕到跨年的台東，不只擁有濃厚過節氣氛，更充滿全新的療癒能量。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
打造跨年安全防護網 中市警提高維安層級 (圖)
台中市跨年晚會31日登場，預估當天將有大批民眾湧入會場，台中市警察局為打造安全防護網，提前到舉辦會場水湳中央公園勘查，部署警力配置。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
到北捷、中山砍人「墜樓亡」！張文預謀「死亡劇本」關鍵平板曝
社會中心／綜合報導北捷台北車站與中山站周邊19日晚間驚傳連續暴力事件，一名27歲、因涉犯《妨害兵役治罪條例》遭通緝的張姓男子，先後在台北車站與中山站一帶投擲煙霧彈、持刀對不特定民眾攻擊，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷，消息曝光後引發社會高度震撼。外界關注張男是否早已預謀犯案，警方最新調查也出現關鍵進展。民視 ・ 1 天前 ・ 2
北車、中山砍人後「疑畏罪墜樓亡」！張文掉落「神秘筆記本」成破案線索
社會中心／巫旻璇報導台北捷運台北車站與中山站於19日傍晚發生駭人隨機攻擊事件，震撼社會。27歲嫌犯張文先在北車捷運M7出口投擲煙霧彈製造混亂，隨後持長刀攻擊路人，之後一路轉往中山站及誠品南西商場繼續行凶，最終造成人4死亡、7人受傷。張文犯案後闖入誠品南西，於館內5樓墜落，緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。警方指出，目前已擴大調閱沿線監視器影像，全面還原張姓嫌犯的行動軌跡，並掌握其自中正區租屋處出發，於下午5時左右抵達台北車站地下街並犯案的動線。此外，警方也在現場發現張男遺落的筆記本，已交由鑑識人員進行分析，同時對其隨身手機展開解鎖與調查作業，以進一步釐清犯案背景與動機。民視 ・ 1 天前 ・ 1