夏凱納2025聖誕公益點燈 20家暖心商家響應公益行動

▲8.5公尺聖誕樹與35公尺光廊點亮夜空，成為大直冬季最亮焦點。

教會 × 社福 × 商圈 共同打造聖誕文化

【記者 沁諠／台北 報導】8.5公尺高聖誕樹、35公尺長的聖誕光廊與祝福扭蛋機，點亮夜空，為台北、大直內湖地區掀開冬季序幕。由仁親社會福利慈善基金會主辦的「2025 Finding Foodie暖心聖誕−大內旅遊季」聖誕公益點燈，11月18日晚間於夏凱納靈糧堂暖心登場！延續去年的暖心聖誕行動，今年持續以「公益 × 觀光 × 聖誕」為主軸，邀請每一個人一起用行動傳遞愛與祝福，讓大直與內湖成為充滿溫度的聖誕地圖，也讓更多需要被看見的人，重新感受到被愛、被記得的力量。

現場不僅有絕美聖誕燈海造景，營造可拍、可感、可互動的節慶氛圍；同時啟動Finding Foodie暖心聖誕公益行動！這場由政府、教會、商圈與公益單位共同打造的聖誕文化，從點燈開始一路延伸至整個聖誕季，期盼在聖誕季節吸引更多民眾造訪大直、內湖地區，帶動商圈節慶新風貌，也更多祝福社會上有需要的角落！

▲夏凱納靈糧堂劉群茂主任牧師、仁親基金會張安慈執行長、臺北市議員陳炳甫議員、曾獻瑩議員，以及大直、內湖商圈暖心商家等，共同點亮聖誕燈海。

教會攜手社區 用愛點亮城市公益影響力

Finding Foodie暖心聖誕公益點燈活動，由震撼人心的〈暖心聖誕讚鼓〉揭開序幕，並帶來多首喜樂的聖誕詩歌，將節慶氛圍推向高潮。重頭戲「聖誕公益點燈儀式」由夏凱納靈糧堂劉群茂主任牧師、仁親社會福利慈善基金會張安慈執行長、臺北市議員陳炳甫議員、曾獻瑩議員，以及大直、內湖商圈暖心商家代表：一鷺串燒 Frank社長、來來豆漿葉立淇老闆、荳內早餐洪躍維老闆、瑪哪咖啡簡良佑老闆、食字路口健康果汁林靜玲老闆等，共同點亮夏凱納聖誕燈海，象徵著「Finding Foodie暖心聖誕公益行動」正式啟動。

夏凱納靈糧堂主任牧師劉群茂表示：「去年暖心行動帶來許多深刻的回饋，當其中一位長輩以『暖心待用餐券』換取餐點時曾說，他感受到那不是伸手去要東西，而是去領受一份禮物。這樣的笑容，讓我們深深體會到，愛若能讓人重拾尊嚴，那就是最美的祝福。今年教會不僅與里長合作，還串聯更多學校與社福單位，一同回應社區真實的需要。很多人以為大直、內湖是富裕地區，但我們看見仍有許多家庭需要被愛、被記得、被尊重。而這正是我們想要帶出來的：一份尊嚴、一份祝福、一份聖誕的禮物。因為在上帝的眼中，每一個人，都是耶穌所愛的寶貝。」談到今年的聖誕主題「冬季頭條：有平安的好消息為你而來」，劉牧師分享：「在動盪不安的2025年，人們比以往更需要平安的好消息。聖誕節提醒我們，最大的好消息就是耶穌基督為我們而來，祂帶來愛、盼望，也帶來真正的平安。」

20家暖心商家響應聖誕公益 讓城市更溫暖

仁親社會福利慈善基金會執行長張安慈說，今年的暖心行動較去年大幅升級，不僅參與的暖心商家從去年的 9 家擴大到 20 家，公益能量也全面提升，她分享到：「去年由商家提供 30 至 50 份待用餐，今年我們更進一步邀請民眾一起參與，來店消費的客人也能認領待用餐，讓這份愛心從店家擴散到每一位走進社區的人。」張安慈執行長指出，透過這樣的串聯，感受到的不只是店家的熱烈響應，更看見整個大直、內湖社區的愛心公益氛圍變得更加濃厚。此外還有「暖心商家美食地圖」，邀請居民在聖誕季節走訪各個暖心商家，不僅享受美食，也能加入待用餐認領的公益行動，還有集點送好禮活動等等，讓城市變得更溫暖。

多位暖心商家也在活動中分享心聲，暖心商家荳內早餐洪老闆表示：「我一直期許自己的店能成為有溫度的地方，參與暖心商家行動，讓店家成為一個媒合祝福的平台，也讓願意付出的客人，能真正幫助到有需要的人。而這項公益計劃由政府、教會、商圈與顧客多方共同參與，不是只有一方在努力，而是整個社區一起把愛實踐出來，這樣的力量更大。我相信，我的店家提供的不僅是一份早餐，更是一份支持與溫暖，希望每位走進店裡的客人，都能一起成為祝福的傳遞者。」

夏凱納靈糧堂本著基督耶穌的愛，長期投入社會關懷工作，不僅陪伴許多來台建教合作的僑外生，讓他們在異鄉也能感受到家的溫暖；也長期投入社區長者工作，使長者們不只是被照顧，而是找到自己的價值與尊嚴。當一個長輩身心靈都健康了，一個家庭就會跟著健康；而當家庭健康，整個社區就會被祝福！期盼「2025Finding Foodie暖心聖誕-聖誕公益點燈」不只點亮大直、內湖的夜空，更盼望成為城市中的「冬季頭條」，把耶穌誕生的好消息帶進社區，用最簡單的愛的行動，成為好消息的傳遞者，照亮每一個有需要的角落。（照片夏凱納靈糧堂提供）