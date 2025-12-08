夏和熙出道最大尺度 葛兆恩、紀成澔重現「陽台」名場面

《黑白原來是真的》葛兆恩（右起）、紀成澔、夏和熙、孫恪傑現身壓軸特映掀高潮。（圖／結果娛樂提供）





直式影集《黑白原來是真的》上線一個多月，全平台觀看數突破600萬次，成為近期最受關注的台灣原創短劇影集之一。影集於上週四（12/4）迎來甜蜜大結局，7日特別舉辦「一起幸福吧」壓軸特映活動，主演葛兆恩、紀成澔、夏和熙與孫恪傑帥氣登場，吸引超過200位粉絲熱情到場。

《黑白原來是真的》由葛兆恩（右起）、紀成澔、夏和熙、孫恪傑領銜主演，掀起網路熱烈話題。（圖／結果娛樂提供）

葛兆恩與紀成澔在活動上深情合唱，兩人默契與眼神交流讓全場瘋狂；夏和熙則首次公開演唱插曲，以溫柔嗓音讓現場觀眾瞬間沉浸；孫恪傑化身「寵粉經紀人」，面對粉絲自拍要求全程有求必應。

葛兆恩與紀成澔在《黑白原來是真的》中大膽突破尺度，以自然默契與超甜互動成功圈粉。談到最難忘的親密戲，葛兆恩分享，兩人在家中沙發盡釋前嫌的戲碼最具挑戰性，「前面情緒沈重、後面轉為甜蜜，台詞與動作都很考驗默契，但演起來很過癮。」紀成澔則坦言，最讓他臉紅的是在後台休息室的挑逗戲，「葛兆恩的眼神超有侵略性，我整個人像待宰羔羊，真的很害羞！」

《黑白原來是真的》紀成澔（左）與葛兆恩大膽突破演出尺度，以自然默契和超甜互動成功圈粉無數。（圖／結果娛樂提供）

兩人默契極佳，拍攝時常不自覺加戲。葛兆恩透露，「有幾場親密戲後我會脫口說『早安』，Nelson也會回『早安』，這是劇本沒有的，後來變成我們吻後的小口頭禪。」紀成澔也補充，有場和好後的親密戲中，葛兆恩急著替他脫衣服，「我想反脫他，他卻一直護著自己不讓我脫！很壞，但又很可愛。」

《黑白原來是真的》葛兆恩（下）、紀成澔大尺度甜蜜床戲曝光。（圖／結果娛樂提供）

出道多年的夏和熙在《黑白原來是真的》挑戰至今最大尺度的親密戲，他表示接下角色時最緊張的就是床戲情節，「拍攝前時候我有小酌一點威士忌放鬆心情，實際拍時其實是覺得滿好玩的。」重新回到演員身份，他分享這次最大的收穫是在角色中學會情緒的釋放，「因為在現實生活裡，好像不太會有這麼明顯或直接的表達方式，尤其是對於愛這件事。」

《黑白原來是真的》夏和熙（右）與孫恪傑在活動上驚喜復刻劇中名場面，引發粉絲熱烈歡呼。（圖／結果娛樂提供）

孫恪傑則在拍攝親密戲前做足心理建設，「這個題材對我來說，無疑是全新的挑戰！最挑戰的是，如何真實地詮釋角色的情感變化，這需要極大的投入和真誠，也在拍攝過程中不斷探索和學習。」兩人不約而同表示是難得且深刻的表演經驗。

壓軸特映當天，四位主演與粉絲一同觀賞大結局，映後在導演蔡妃喬帶領下驚喜回應粉絲敲碗，現場呈現「片中沒演出、卻人氣爆棚」的話題名場面「陽台親密戲」。葛兆恩與紀成澔從走位、情緒到即興互動都細膩重現，以滿滿誠意呈現粉絲心中未完成的畫面，現場尖叫聲不斷、氣氛沸騰，也為《黑白原來是真的》留下最浪漫的註腳。

《黑白原來是真的》葛兆恩（左1）與紀成澔（左2）在活動現場驚喜加演「陽台親密戲」。右起為夏和熙、孫恪傑。（圖／結果娛樂提供）

