夏和熙大喊「終於脫單」 羞曝先上車才試車
《我說愛你是真的》29日晚間舉行「Nice 2 meet you!」介紹會。導演蔡妃喬率主演夏和熙、葛兆恩、紀成澔現身，並正式介紹新卡司楊翹碩登場，與粉絲近距離互動，同時宣布將於明年1月25日首播，夏和熙還在活動現場大喊「終於脫單」，引來熱烈歡呼。
導演蔡妃喬表示，拍完《黑白原來是真的》後便開始構思劇中經紀人陳效安的延伸故事，於是誕生了《我說愛你是真的》，透露這是一個關於失去後仍然選擇相信愛的故事。首次擔綱BL短劇男主角的夏和熙坦言壓力不小，但滿懷期待地：「這個故事又虐又甜，我和翹碩之間的火花與表現，大家可以好好期待。」首場活動中兩人簽下「愛情契約」，夏和熙大喊終於脫單，超甜互動全場驚叫連連。
活動現場搶先播放5分鐘精彩片花，夏和熙與楊翹碩首次合作展現十足火花，組成全新「隨遇而安CP」，多場親密戲的自然互動讓現場驚嘆連連。映後分享時，夏和熙害羞到滿臉通紅，坦言為了迅速進入狀態，開拍前與導演及楊翹碩到Motel進行讀本排練，「真的翻來覆去一直練習！」
楊翹碩也笑稱對排練地點印象深刻，「當時還想說怎麼試戲會在Motel，不過一開始就拍床戲，其實很幫助我們進入角色之間的情感。」夏和熙則幽默形容，因為詮釋的是成人式的戀愛，兩人「先上車才試車」，被追問「上車」的感受時，他語帶玄機表示：「第一天不行，第二天還可以。」妙語如珠，逗笑眾人。
身兼出品人與製作人的葛兆恩相當讚賞夏和熙與楊翹碩自然流露的化學反應，直言：「本以為他們需要時間磨合，沒想到開拍第一天就表現得非常自在。」紀成澔則打趣表示：「他們的互動可圈可點，尤其吻戲親得很好，我們都在現場看，真的是大人的尺度。」
談及楊翹碩的選角契機，導演蔡妃喬透露，她與夏和熙在選角過程中不約而同注意到楊翹碩的社群表現，進而與製作人葛兆恩討論。葛兆恩補充，自己與楊翹碩正好是大學同學，「他私下個性靦腆害羞，但聊過之後發現他能穩穩接住夏和熙的節奏，這正是我們看重的特質。」楊翹碩則帥氣回應：「葛總一句話，我就來了！」
《我說愛你是真的》延續《黑白原來是真的》的故事線。曾因見證黑衍（葛兆恩飾）與白行（紀成澔飾）的幸福，而鼓起勇氣面對遺憾的陳效安（夏和熙飾），卻在命運的玩笑中迎來另一場失去。摯愛離世後，他深陷悲傷，在一次醉夜中意外與少年時期的舊識丁遇廷（楊翹碩飾）重逢。因誤會牽起的緣分，讓丁遇廷踏入演藝圈，只為更靠近那個始終放不下的人。在層層試探與溫柔陪伴之中，兩人重新學習面對愛、失去與選擇，並與黑衍、白行一同迎向那份看似理所當然、卻得來不易的幸福。
2026年1月25日起，鎖定優酷國際版YOUKU App、OnReel App、mov App、VBL Series YouTube頻道。
