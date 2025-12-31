夏和熙大喊終於脫單！先上車才試車 羞吐到摩鐵「翻來覆去」

《我說愛你是真的》主演夏和熙（左二起）、葛兆恩、紀成澔現身首場「介紹會」，正式公布新卡司楊翹碩（左一）登場。（圖／結果娛樂提供）





全新直式影集《我說愛你是真的》29日晚間舉行「Nice 2 meet you!」介紹會。導演蔡妃喬率主演夏和熙、葛兆恩、紀成澔現身，並正式介紹新卡司楊翹碩登場與粉絲近距離互動，現場熱鬧非凡，同時也宣布將於明年1月25日首播。

《我說愛你是真的》首場活動上，夏和熙（左二）與楊翹碩（左一）共同簽下「CP愛情合約」 。（圖／結果娛樂提供）

首次擔綱BL短劇男主角的夏和熙坦言壓力不小，但滿懷期待地說：「這個故事又虐又甜，我和翹碩之間的火花與表現，大家可以好好期待。」首場活動中兩人簽下「愛情契約」，夏和熙大喊終於脫單，超甜互動引起全場熱烈歡呼。

夏和熙與楊翹碩首次合作展現十足火花，組成全新「隨遇而安CP」，多場親密戲的自然互動讓現場驚嘆連連。映後分享時，夏和熙害羞到滿臉通紅，坦言為了迅速進入狀態，開拍前與導演及楊翹碩到Motel進行讀本排練，「真的翻來覆去一直練習！」

《我說愛你是真的》楊翹碩（右）單手抱起夏和熙，甜蜜放閃讓全場粉絲為之瘋狂。（圖／結果娛樂提供）

楊翹碩也笑稱對排練地點印象深刻，「當時還想說怎麼試戲會在Motel，不過一開始就拍床戲，其實很幫助我們進入角色之間的情感。」夏和熙則幽默形容，因為詮釋的是成人式的戀愛，兩人「先上車才試車」，被追問「上車」的感受時，他語帶玄機表示：「第一天不行，第二天還可以。」妙語如珠，逗笑眾人。

《我說愛你是真的》楊翹碩（左）親手幫夏和熙「打領帶」親暱互動甜度爆表。（圖／結果娛樂提供）

身兼出品人與製作人的葛兆恩相當讚賞夏和熙與楊翹碩自然流露的化學反應，直言：「本以為他們需要時間磨合，沒想到開拍第一天就表現得非常自在。」紀成澔則打趣表示：「他們的互動可圈可點，尤其吻戲親得很好，我們都在現場看，真的是大人的尺度。」

《我說愛你是真的》葛兆恩（右一）與紀成澔（右二）以「前輩」之姿，現場考驗夏和熙（左二）與楊翹碩的肢體默契。（圖／結果娛樂提供）

超人氣「黑白水行CP」葛兆恩與紀成澔以「前輩」之姿現場考驗夏和熙與楊翹碩的默契。互動環節中，兩對CP輪番挑戰「互打領帶」、「抱抱挑戰」及「矇眼用嘴撕愛心貼紙」，放閃甜度直線飆升，讓全場氣氛瞬間沸騰。

《我說愛你是真的》「黑白水行 CP」紀成澔（右）與葛兆恩親密互動，挑戰矇眼用嘴撕愛心貼紙，超甜互動讓粉絲尖叫聲不斷。（圖／結果娛樂提供）

葛兆恩與紀成澔延續《黑白原來是真的》的絕佳默契再度合作，並嘗試不同以往的表演風格。葛兆恩表示，這次的內容更輕鬆、好玩，因為彼此熟悉，能在表演中加入更多即興與新元素，「我們在不同場次設計了許多有趣的呈現方式，最深刻的是兩對一起試裝的時候，留下不少精彩花絮。」紀成澔也分享，印象最深的是自己霸氣坐在沙發上質問的戲份，很期待正片播出。

《我說愛你是真的》舉行首場宣傳活動，主演楊翹碩（左起）、夏和熙、葛兆恩、紀成澔帥氣出席。（圖／結果娛樂提供）

