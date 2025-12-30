夏和熙宣布脫單！羞喊「先上車才試車」 楊翹碩曝Motel滾床趣事

記者趙浩雲／台北報導

全新直式影集《我說愛你是真的》昨（29）日晚間舉行「Nice 2 meet you!」介紹會。導演蔡妃喬率主演夏和熙、葛兆恩、紀成澔現身，並正式介紹新卡司楊翹碩登場與粉絲近距離互動，現場熱鬧非凡，同時也宣布將於明年1月25日首播。導演蔡妃喬表示，拍完《黑白原來是真的》後便開始構思劇中經紀人陳效安的延伸故事，於是誕生了《我說愛你是真的》。

「很開心能與大家一起完成這部作品，這是一個關於失去後仍然選擇相信愛的故事，希望觀眾會喜歡。」首次擔綱BL短劇男主角的夏和熙坦言壓力不小，但滿懷期待地說：「這個故事又虐又甜，我和翹碩之間的火花與表現，大家可以好好期待。」首場活動中兩人簽下「愛情契約」，夏和熙大喊終於脫單，超甜互動引起全場熱烈歡呼。

《我說愛你是真的》楊翹碩（右）單手抱起夏和熙，甜蜜放閃讓全場粉絲為之瘋。（圖／結果娛樂提供）

活動現場搶先播放5分鐘精彩片花，夏和熙與楊翹碩首次合作展現十足火花，組成全新「隨遇而安CP」，多場親密戲的自然互動讓現場驚嘆連連。映後分享時，夏和熙害羞到滿臉通紅，坦言為了迅速進入狀態，開拍前與導演及楊翹碩到Motel進行讀本排練，「真的翻來覆去一直練習！」

楊翹碩也笑稱對排練地點印象深刻，「當時還想說怎麼試戲會在Motel，不過一開始就拍床戲，其實很幫助我們進入角色之間的情感。」夏和熙則幽默形容，因為詮釋的是成人式的戀愛，兩人「先上車才試車」，被追問「上車」的感受時，他語帶玄機表示：「第一天不行，第二天還可以。」妙語如珠，逗笑眾人。

