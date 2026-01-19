夏和熙拜月老被紅線捆綁 單身嘆「緣分還沒到」
【緯來新聞網】夏和熙與新銳演員楊翹碩搭檔演出新銳演員楊翹碩，今（19日）一起手牽手前往拜月老，還互戴戲劇聯名款紅線，祈求觀眾緣加倍。夏和熙表示，自己相當相信玄學的力量，過去雖拜過月老，「但可能緣分還沒到，還沒真正求到紅線」。楊翹碩也提到，雖然相信玄學，但過去僅拜過月老，未特別求過紅線。這次兩人以CP身份一同參拜，心情既新鮮又期待。現場兩人用超長紅線交互纏繞，彷彿將兩人的未來緊緊連在一起，甜蜜感爆棚。
夏和熙與楊翹碩拜月老捆紅線。（圖／攝影組）
對於新戲《我說愛你是真的》想傳達的核心精神，夏和熙感性分享，期待觀眾能從劇中看見，愛不分性別、不分年齡，只是以不同方式呈現；真正的愛，是能在對方面前自在做自己，那既是愛對方，也是愛自己的表現。楊翹碩則表示，希望大家透過戲劇感受愛情帶來的悸動與甜蜜，即使不是純粹浪漫派的觀眾，也能在劇情中找到會心一笑的時刻。
夏和熙最難忘親密對手戲。（圖／攝影組）
夏和熙與楊翹碩首度合作便迅速擦出火花，兩人在拍攝大尺度戲的默契也格外引人注目。談起劇中的親密場面，夏和熙最難忘的是在樣品屋拍攝的對手戲。當時導演蔡妃喬希望情緒自然流動，現場幾乎沒有喊卡，直到上衣釦子被解開、褲子退到膝蓋才停下，讓他既驚又羞，笑稱：「尺度也太突破了吧！」楊翹碩則坦言，演出尺度遠超預期，一度緊張害羞，尤其對自己的身材感到不好意思，但在相互信任與照應下順利完成，也成為他演藝生涯首次且最具挑戰性的角色經驗。
兩人不僅在對戲時默契十足，對彼此的「身材」也早已相當熟悉。夏和熙毫不吝嗇稱讚楊翹碩的「冰塊盒腹肌」線條超級明顯，楊翹碩則透露自己平時有固定運動，體脂低於3％，因此不用特別加強鍛鍊，反而更需要留意飲食控制。拍攝親密戲時，夏和熙自曝一緊張就會變成「粉紅色」，臉紅、脖子紅全寫在臉上，害羞反應藏不住。兩人也事先約定親密戲力拚一次過關，異口同聲表示：「因為我們已經很習慣導演不會馬上喊卡！」戲外感情同樣升溫，兩人甚至進入「報備模式」，不論去哪裡都會互相告知。被問到是否能接受如此頻繁且緊密的查勤互動，夏和熙語帶滿足地說：「還行還行。」
楊翹碩則坦言，演出尺度遠超預期，一度緊張害羞。（圖／攝影組）
戲外兩人相差9歲，首次搭檔也充滿新鮮趣味，夏和熙大方透露，事前曾向與楊翹碩共事的藝人打聽，得到的幾乎都是正面評價，但實際相處後仍讓他忍不住笑說：「跟想像中完全不一樣！」他回憶，一開始被楊翹碩濃郁的香水味誤導，以為對方個性強勢，熟悉後才發現，其實像隻軟萌小狗。兩人在聊天話題上偶爾也會出現「資訊代溝」，像是對方近期關注的影片或人物他未必熟悉，但正是這種差異，讓夏和熙接觸到不同的世界觀，也為彼此磨合增添不少樂趣，讓戲裡戲外的化學反應更加自然。
《我說愛你是真的》由結果娛樂股份有限公司、東西文娛股份有限公司聯合出品，結果娛樂股份有限公司製作。蔡妃喬擔綱導演與編劇，主演卡司集結夏和熙、楊翹碩、葛兆恩、紀成澔，及客串演出的幸卓輝，以及朱宇青、許孟維、黃靖雅、曾韋綺Nikki、陳雋希Vic、張瀚元、宋米樂、李迪恩等人共同演出。將於2026年1月25日起，在優酷國際版YOUKU App、OnReel App、mov App、VBL Series YouTube頻道播出。
