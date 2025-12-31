夏和熙簽「愛情契約」甜蜜放閃 招認直接約Motel翻來覆去！先上車才試車

楊翹碩（右）單手抱起夏和熙，甜蜜放閃讓全場粉絲為之瘋狂。結果娛樂提供

夏和熙首次擔綱BL短劇男主角，《我說愛你是真的》「Nice 2 meet you!」介紹會中，與導演蔡妃喬、葛兆恩、紀成澔一起正式介紹新卡司楊翹碩登場，並與粉絲近距離互動，同時也宣布將於明年1月25日首播。

夏和熙坦言壓力不小，但滿懷期待地說：「這個故事又虐又甜，我和翹碩之間的火花與表現，大家可以好好期待。」首場活動中兩人簽下「愛情契約」，夏和熙大喊終於脫單，超甜互動引起全場熱烈歡呼。

活動現場搶先播放5分鐘精彩片花，夏和熙與楊翹碩首次合作展現十足火花，組成全新「隨遇而安CP」，多場親密戲的自然互動讓現場驚嘆連連。映後分享時，夏和熙害羞到滿臉通紅，坦言為了迅速進入狀態，開拍前與導演及楊翹碩到Motel進行讀本排練，「真的翻來覆去一直練習！」

夏和熙（右）羞喊在劇中與楊翹碩「先上車才試車」，親曝Motel滾床排練趣事。結果娛樂提供

楊翹碩也笑稱對排練地點印象深刻，「當時還想說怎麼試戲會在Motel？不過一開始就拍床戲，其實很幫助我們進入角色之間的情感。」夏和熙則幽默形容，因為詮釋的是成人式的戀愛，兩人「先上車才試車」，被追問「上車」的感受時，他語帶玄機表示：「第一天不行，第二天還可以。」妙語如珠，逗笑眾人。

葛兆恩揭私下關聯！楊翹碩：一句話就來了

身兼出品人與製作人的葛兆恩相當讚賞夏和熙與楊翹碩自然流露的化學反應，直言：「本以為他們需要時間磨合，沒想到開拍第一天就表現得非常自在。」紀成澔則打趣表示：「他們的互動可圈可點，尤其吻戲親得很好，我們都在現場看，真的是大人的尺度。」

《我說愛你是真的》主演夏和熙（左二起）、葛兆恩、紀成澔現身首場「介紹會」，正式公布新卡司楊翹碩（左）登場。結果娛樂提供

談及楊翹碩的選角契機，導演蔡妃喬透露，她與夏和熙在選角過程中不約而同注意到楊翹碩的社群表現，進而與製作人葛兆恩討論。葛兆恩補充，自己與楊翹碩正好是大學同學，「他私下個性靦腆害羞，但聊過之後發現他能穩穩接住夏和熙的節奏，這正是我們看重的特質。」楊翹碩則帥氣回應：「葛總一句話，我就來了！」



