夏和熙脫單！約在Motel練親密戲 羞曝「翻來覆去」過程

《我說愛你是真的》舉行首場宣傳活動，主演楊翹碩（左起）、夏和熙、葛兆恩、紀成澔帥氣出席。（圖／結果娛樂提供）

直式影集《我說愛你是真的》昨（29）日晚間舉行「Nice 2 meet you!」介紹會。導演蔡妃喬率主演夏和熙、葛兆恩、紀成澔現身，並正式介紹新卡司楊翹碩，同時也宣布將於明年1月25日首播。首次擔綱BL短劇男主角的夏和熙坦言壓力不小，但滿懷期待地說：「這個故事又虐又甜，我和翹碩之間的火花與表現，大家可以好好期待。」首場活動中兩人簽下「愛情契約」，夏和熙大喊終於脫單，超甜互動引起全場熱烈歡呼。

夏和熙與楊翹碩首次合作，劇中有多場親密戲，夏和熙害羞分享，為了迅速進入狀態，開拍前與導演及楊翹碩到Motel進行讀本排練，「真的翻來覆去一直練習！」楊翹碩也笑稱對排練地點印象深刻，「當時還想說怎麼試戲會在Motel，不過一開始就拍床戲，其實很幫助我們進入角色之間的情感。」夏和熙則幽默形容，因為詮釋的是成人式的戀愛，兩人「先上車才試車」，被追問「上車」的感受時，他語帶玄機表示：「第一天不行，第二天還可以。」妙語如珠，逗笑眾人。

楊翹碩（左）親手幫夏和熙「打領帶」親暱互動甜度爆表。（圖／結果娛樂提供）

身兼出品人與製作人的葛兆恩相當讚賞夏和熙與楊翹碩自然流露的化學反應，直言：「本以為他們需要時間磨合，沒想到開拍第一天就表現得非常自在。」紀成澔則打趣表示：「他們的互動可圈可點，尤其吻戲親得很好，我們都在現場看，真的是大人的尺度。」

葛兆恩與紀成澔延續《黑白原來是真的》的絕佳默契再度合作，並嘗試不同以往的表演風格。

