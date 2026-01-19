夏和熙被拉開褲頭「伸手摸」！羞吐全身變粉紅色 楊翹碩爆料「容易濕身」

夏和熙（右）、楊翹碩拜月老用紅線綁住對方。李鍾泉攝

37歲的夏和熙與小9歲的楊翹碩在BL直式影集《我說愛你是真的》湊對CP，19日到迪化街霞海城隍廟宣傳，羞曝兩人拍攝親密戲時，雖然都是一次過關，但導演經常一直不喊卡，曾經都已進行到拉下褲子拉鍊，楊翹碩手已伸進夏和熙褲中，導演才在「關鍵時刻」喊卡。

被問是否有起身體反應？夏和熙坦言，自己比較敏感，只要稍微靠近，整個人就會變成「粉紅色」。楊翹碩還爆料夏和熙「很容易流汗」，受訪時他經常尺度大開講太多，讓夏和熙多次害羞制止。

廣告 廣告

夏和熙（左）、楊翹碩劇中上演親密戲。李鍾泉攝

被楊翹碩緊盯行程！夏和熙：從沒有過

為了培養感情，兩人戲外還會互相「盯行程」。有一次夏和熙出國工作，楊翹碩還算準航班時間，抱怨夏和熙抵達了也沒「回報」。夏和熙坦言人生目前為止都還沒被這樣盯行程過，「目前都還可以接受。」

至於年齡差距，是否有代溝？夏和熙坦言：「多少有一點。」包括價值觀、世界觀的落差，他經常會問楊翹碩一些社群話題的問題，但因自己是主持人，也不至於脫節太多，楊翹碩覺得這方面沒有太大不同，兩人開玩笑說，可能「身體溝通」上，「不同年代的『技法』不一樣。」



回到原文

更多鏡報報導

愛雅遭詛咒「一屍兩命」！夏和熙支持報案：做人基本道理 曝好友孕期焦慮現況

《驕陽似我》售後慶功太甜！宋威龍哭了震驚2億網友 舅舅「站哥」上線放送福利

阿翰一見鄭伊健就「摔下椅子」全場驚呼 意外揭與婁峻碩私下有這層關係

女大生肛門突起誤當痔瘡…一檢查「竟是菜花」！當場崩潰：沒男友也從未愛愛