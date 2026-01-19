夏和熙親密戲尺度太大被嚇到 褲子脫到膝蓋才停下

夏和熙為新戲《我說愛你是真的》暖身宣傳，與首次合作的楊翹碩一同現身台北霞海城隍廟拜月老，兩人手持象徵緣分牽引的超長紅線互相纏繞，替劇中命運緊密相連的角色提前加持，也為新戲祈求好運與觀眾緣。

夏和熙。（圖／小娛樂）

《我說愛你是真的》延續影集《黑白原來是真的》中深受喜愛的角色線，聚焦夏和熙飾演的陳效安，在經歷失去後，再次面對愛與選擇的可能，並加入新銳演員楊翹碩，組成話題十足的「隨遇而安CP」，攜手演繹一段關於療癒、陪伴與重新相信愛的故事。

首次合作便火花四射，夏和熙與楊翹碩在劇中有不少突破尺度的親密戲。夏和熙回憶，在樣品屋拍攝的一場對手戲讓他印象深刻，導演蔡妃喬希望情緒自然流動，現場幾乎沒有喊卡，直到上衣釦子被解開、褲子脫到膝蓋才停下，他忍不住笑說：「那一刻真的有點嚇到，尺度也太突破了吧！」楊翹碩則坦言，這次演出遠超自己原先想像，是演藝生涯中最具挑戰的一次，但因為彼此信任，才能順利完成。

拍戲過程中，兩人對彼此的身材早已相當熟悉。夏和熙大方稱讚楊翹碩的「冰塊盒腹肌」線條明顯，楊翹碩則分享自己平時固定運動、體脂低於3％，反而更需要留意飲食控制。拍攝親密戲時，夏和熙自曝一緊張就會整個人「變粉紅色」，臉紅、脖子紅完全藏不住，也成了片場的小插曲。兩人事前甚至約定，親密戲力拚一次過關，異口同聲笑說：「因為我們很清楚，導演不會馬上喊卡。」